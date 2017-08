Neuer Trailer für das ITFS Dieses Einhorn wirbt fürs Trickfilmfestival

Der verrückte Professor Morpheus erschafft im Trailer ein Einhorn. Foto: ITFS

Der Trailer für das Trickfilmfestival 2018 ist draussen: Diesmal gehts um Träume und Einhörner. Der Trailer ist aber nicht das einzige Werk, das die Ludwigsburger Filmakademie zum ITFS beisteuert.

Ludwigsburg - Ein Hufeisen, Eis, ein bisschen Asche und Milch: mehr braucht es nicht, um ein Einhorn zu erschaffen. So zumindest geschieht es im neuen Trailer für das Internationale Trickfilmfestival in Stuttgart (ITFS). „Dream Lab“ heißt der neue Streifen, der wieder aus der Schmiede des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg kommt. Der Trailer ist dabei nicht nur die Ankündigung des Fests, er ist auch Ankerpunkt des gesamten Markteing-Designs des Festivals. Das ITFS 2018 (24. bis 29. April 2018) dürfte also pinker werden als sonst.

Der verrückte Professor Morpheus

Regie zum Trailer führte der Animationsstudent Pascal Schelbli. Er ist fasziniert von der mystischen Welt eines Traumlabors, einem Ort, an dem Träume entstehen. Und so entwickelte er gemeinsam mit seinen Kommilitonen die Idee rund um das „Traumlabor“ mit dem verrückten Professor Morpheus, inspiriert von der griechischen Mythologie. Entstanden ist eine Hommage an die Kreativschmiede und grenzenlose Ideenwelt des ITFS – mit ganz viel Magie und einem Feuerwerk der Absurdität.

Die Planung für den Trailer begann bereits im vergangenen Jahr im Oktober. Das Team entwickelte gemeinsam die Idee rund um das Thema „Traum“ und „Morpheus“, aber fernab von „mythischen Klischees wollten wir eher eine schräge, kreative und witzige Welt kreieren“, so Schelbli und fügt an: „Die Idee, dass irgendwo ein Traumlabor existiert, wo ein verrückter Hippie unsere Träume zusammenmischt, fanden wir sehr passend.“

Passend zum Trailer haben die Macher ein interaktives Spiel entwickelt, das den Trailer erlebbar macht: „Dream Makers“ wird kooperativ auf einem Tablet sowie in Virtual Reality (VR) gespielt. So befindet sich der Spieler 1 (VR) in einem Traumlabor und erhält die Aufgabe, zum Beispiel ein Einhorn oder andere „Traumgegenstände“ nachzustellen. Der VR-Spieler benötigt Zutaten, die vom Spieler 2 (Tablet) ins Spiel hineingeworfen werden können. „So entstehen ausgefallene Kombinationen, lustige Gespräche und eine einzigartige Welt mit großem Spaßfaktor“, sagt Dimosthenis Gkantzos, der Game Director. Das Spiel „Dream Makers“ wird zum ITFS 2018 in der GameZone vorgestellt.

