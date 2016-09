Neuer Serienhit aus USA Coole Haschorgien in Brooklyn

Von Sebastian Moll 18. September 2016 - 13:54 Uhr

Guy (Ben Sinclair, links) macht gerade mal wieder einen Kunden richtig glücklich.Foto: HBO

So kann’s gehen: Bisher waren die kleinen Dealer-Geschichten namens „High Maintenance“ ein reiner Netzhit. Nun sind sie auch bei HBO und bei Sky on Demand zu sehen. Die Episoden um den „Glücklichmacher“ The Guy zeigen jene Ecken der Metropole, wo New York heute am spannendsten ist.

New York - Ben Sinclair und Katja Blichfeld mussten sich an einiges gewöhnen in letzter Zeit. Daran etwa, eine Filmcrew von 75 Leuten zu koordinieren, an aufwendige, detaillierte Set Designs und vor allem daran, dass zwischen Dreh und Veröffentlichung nicht mehr Tage und Wochen, sondern Monate vergehen. Es war ein Anpassungsprozess, der den beiden New Yorker Filmemachern nicht leicht gefallen ist. So sehr sie sich darüber gefreut haben, dass ihr Internet-Hit „High Maintenance“ vom Kabelsender HBO aufgegriffen wurde, so sehr sorgten sie sich darum, dass die Intimität des Original-Produkts verloren geht. „Wir mussten wie Bambus sein“, sagt Ben Sinclair, „hart aber flexibel.“

Nun ist das Ergebnis im Fernsehen zu sehen und man darf bestätigen, dass die Seele des Vimeo-Kults nicht verloren gegangen ist. Die Vignetten aus dem prallen Leben der Brooklyner Boheme, zusammengewoben durch den radelnden Hasch-Dealer „The Guy“, fühlen sich auch auf dem Plasma Bildschirm noch so nahe und authentisch an wie in den Netzclips.

Die Erzählweise der Fernsehversion – in Deutschland ebenfalls nun bei Sky on Demand zu sehen – ist nach wie vor webbig, auch wenn sich die Länge der filmischen Kurzgeschichten von sieben bis maximal fünfzehn Minuten auf dreißig verlängert hat. Zusammen mit dem Hipster-Dealer „Guy“, gespielt von Ben Sinclair selbst, tauchen wir kurz in das Leben von Dutzenden New Yorkern ein. Doch es bleibt ein voyeuristischer Schnappschuss, wie ein schneller Blick auf eine Facebook Seite.

Genau das macht jedoch den Reiz und den Charme von „High Maintenance“ aus. Es ist ein Panoptikum des New Yorks unserer Zeit, genauer gesagt, des Brooklyns unserer Zeit – jenes Stadtteils, in den in den vergangenen 15 Jahren die junge kulturelle Elite der Stadt migriert ist. Dabei ist jederzeit die Nähe von Sinclair und Blichfeld zum Thema zu spüren – die Figuren sind sämtlich von ihrem Lebensumfeld inspiriert. Wie in einem Vlog geben Sinclair und Blichfeld Einblicke in ihre Lebenswelt.

Akademiker mittleren Alters treffen sich zu Sex-Parties

Da ist etwa die völlig überdrehte, Smartphone-süchtige Geschäftsfrau, die unbedingt einen Joint von „The Guy“ braucht, um halbwegs wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Da ist die Gruppe von Akademikern im mittleren Alter, die sich regelmäßig zu Sex-Orgien trifft und sich dazu von Guy Auflockerungsmittel liefern lässt. Und da ist Jamie, die keine eigene Wohnung hat und sich mittels Dating-Apps von Bleibe zu Bleibe und von Liebhaber zu Liebhaber hangelt.

Der Blick auf dieses Panoptikum des Brooklyns von heute bleibt neutral und vorurteilsfrei, so eben, wie die Perspektive des Hasch-Lieferanten. Man kommt kurz in die Wohnung, schaut sich um, unterhält sich mit den Subjekten, bekommt einen Eindruck ihrer Welt und verabschiedet sich dann aber auch wieder.