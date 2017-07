Neuer "Justice League"-Trailer Es wird bombastisch!

Von (dr/spot) 23. Juli 2017 - 11:47 Uhr

The Flash, Batman und Wonder Woman im neuen DC-Kracher "Justice League" Foto: Clay Enos/ TM & (c) DC Comics / 2017 Warner Bros. Entertainment

Eines kann man nach Ansicht des neuesten "Justice League"-Trailers schon mit Gewissheit sagen: Es wird bombastisch, wenn Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash die Welt im November retten werden.

Im November wird es actionreich im Kino: Dann nämlich schickt Warner seine DC-Antwort auf Marvels "Avengers" ins Rennen. In "Justice League" wird Batman alias Ben Affleck (44) eine Superhelden-Gruppe mit Wonder Woman (Gal Gadot, 32), Aquaman (Jason Momoa, 37), The Flash (Ezra Miller, 24) und Cyborg (Ray Fisher, 29) in den Kampf gegen Steppenwolf und seine Armada schicken. Jetzt veröffentlichten die Macher im Rahmen der Comic-Con in San Diego einen neuen Trailer. Eines scheint klar: Es wird nicht an Action und Bombast gespart.

Was allerdings überrascht: Erneut ist Henry Cavill (34) alias Superman nicht im Trailer zu sehen, nur sein Tod wird thematisiert. Im offiziellen Cast ist der Schauspieler allerdings aufgelistet, außerdem war Cavill bei der ersten Trailer-Präsentation im Jahr 2016 mit von der Partie. Warum also so ein Geheimnis um seinen Auftritt gemacht wird, können deutsche Fans wohl erst ab dem 16. November im Kino entschlüsseln.