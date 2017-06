Neue Tournee Ed Sheeran kommt nach Deutschland

Von tak 28. Juni 2017 - 11:32 Uhr

Ed Sheeran kommt nach Deutschland. Foto: AFP

Der Singer-Songwriter Ed Sheeran kommt nach Deutschland. Insgesamt gibt der Superstar vier Konzerte, die wohl schnell ausverkauft sein werden.

Stuttgart - Nach einem Jahr Auszeit geht Ed Sheeran („Shape of you“) nun so richtig in die Vollen. Auf seine ausverkaufte Stadiontournee durch Südamerika und die USA folgen nun ab Frühjahr 2018 auch Konzerte in Europa, vier davon in Deutschland.

Beginn der Tour ist am 4. Mai im irischen Cork. Im Juli wird der 26-jährige dann Konzerte in Berlin, Essen, Hamburg und München geben. Weitere Stationen der Tournee sind unter anderem Amsterdam, Paris und Dublin.

Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen: Für gewöhnlich sind die Konzerte von Ed Sheeran innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Der Vorverkauf startet am 8. Juli, 11 Uhr auf der Homepage des Sängers.

Der ideale Ort ist noch nicht dabei? Wie Sheeran auf seinem Twitteraccount ankündigte, sei die Tournee damit jedoch noch nicht vorbei und verspricht weitere Konzertdaten.

Bereits Anfang diesen Jahres tourte Sheeran über den Kontinent, in Deutschland unter anderen mit Gastspielen in München, Berlin und Mannheim. Sein bisher einziges Konzert in Stuttgart ist schon einige Jahre her: Dieses gab Sheeran bereits 2014.