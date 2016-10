Neue Serien bei Netflix, Amazon Prime & Co. Die Queen, der Papst und Trump

Von Philipp Obergassner 22. Oktober 2016 - 13:17 Uhr

Wo gibts denn sowas? Jude Law als rauchender, junger Papst Pius XIII. in der Serie „The Young Pope“Foto: Sky

Winterzeit ist Serienzeit: In diesem Herbst starten wieder zahlreiche Serien im Fernsehen und in den Streamingportalen. Wir haben eine Auswahl an Neuheiten zusammengestellt.

Stuttgart - Der Sommer, lange Tage, warme Nächte – das alles ist nun erstmals vorbei. Wir können also getrost zuhause bleiben und es uns gemütlich machen. Auch wegen dem Wetter, vor allem aber, weil pünktlich zur kühleren Jahreszeit wieder neue Serien über den Teich aus Amerika zu uns nach Europa schwappen.

Wir haben eine kleine, bunt gemischte Auswahl an Serien getroffen, die man in dieser Herbst-/Wintersaison nicht verpassen sollte. Sie reicht von der Queen über ein weibliches „Mad Men“-Pendant oder den ersten amerikanischen Papst bis hin zum Gegenteil von „Sex and the City“. Und Donald Trump ist irgendwie auch dabei.