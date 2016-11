Neue Serie "News-Poeten" Poetry-Slammer kommentieren Zeitgeschehen

Von Lisa Welzhofer 18. November 2016 - 18:00 Uhr

Foto: Lisa Welzhofer

Poetry-Slammer aus der Region kommentieren für uns das Zeitgeschehen. Diese Woche: Hank. M. Flemming zur US-Wahl.

Stuttgart - Kann Politik poetisch sein und eine Lokalnachricht der Stoff aus dem Gedichte sind? In unserem Zeitungs-Slam haben fünf Dichter aus der Region kürzlich bewiesen, dass eine Zeitungsmeldung durchaus als Inspirationsquelle dienen kann. Die Texte über eine entlaufene Strandkrabbe am Stuttgarter Hauptbahnhof kamen bei unseren Usern so gut an, dass verschiedene Poetry-Slammer aus der Region nun regelmäßig auf unserer Seite das aktuelle Zeitgeschehen kommentieren werden. Das kann mal bitterböse sein, mal lustig, mal ironisch - und immer spiegelt sich darin die persönliche Meinung des Künstlers wider. Wir nennen sie die "News-Poeten".

Den Anfang macht der Gewinner des Zeitungs-Slams: Hank M. Flemming (29), Slam-Poet aus Tübingen, hatte mit seinem Krabbentext die meisten User überzeugt. Für die neue Serie "News-Poeten" beschäftigt er sich diesmal mit den Folgen der US-Wahl. Er macht Franz Beckenbauer zum deutschen Bundespräsidenten und fordert nach dem Sieg von Donald Trump: "Make Menschlichkeit great again."

