Neue Notunterkunft in Stuttgart Keiner muss laut Wölfle im Freien übernachten

Von red 19. Januar 2017 - 15:25 Uhr

Der Kältebus versorgt obdachlose Menschen in kalten Winternächten in Stuttgart. Eine weitere Notunterkunft soll nun weiteren Schutz bieten.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine weitere Zuflucht bei klirrender Kälte: Die Stadt eröffnet eine neue Notunterkunft für Menschen ohne Wohnung in Stuttgart. Laut dem Bürgermeister für Soziales, Werner Wölfle, dürfe niemand bei diesen Temperaturen im Freien übernachten.

Stuttgart - Die Stadt öffnet eine weitere Notunterkunft für wohnungslose Menschen in Stuttgart. Grund ist die anhaltende Kältewelle mit deutlichen Minusgraden und Bodenfrost. Das gab der Bürgermeister für Soziales und gesellschaftliche Integration, Werner Wölfle, am Donnerstag, 19. Januar, bekannt.

Mehr zum Thema

Warmer Schlafplatz für jeden

Bürgermeister Wölfle sagte: „In Stuttgart muss niemand im Freien übernachten – niemand darf erfrieren. Die städtischen Notunterkünfte bieten jedem wohnungslosen Menschen einen warmen Schlafplatz. Jetzt, wo es so bitterkalt ist, steigt der Bedarf an zusätzlichen Übernachtungsplätzen. Deshalb öffnen wir eine Unterkunft in Sillenbuch, die wir genau dafür als Reserve vorgesehen hatten.“ Der Bürgermeister dankte den Beteiligten in Sillenbuch für ihr konstruktives Miteinander. „So ist es uns gelungen, diese Herausforderung gemeinschaftlich zu lösen“, so Wölfle.

Die Unterkunft soll ab Freitag, 20. Januar, in Betrieb genommen werden. Die Nutzung ist nur vorübergehend geplant und soll maximal bis März 2017 andauern. Die Stadt betreibt zwei Notunterkünfte, in denen Obdachlose Zuflucht vor der Witterung finden. Die Unterkünfte in der Hauptstätter Straße 150 und in der Villastraße 3 bieten Platz für rund 100 Personen. Diese Plätze sind belegt, weswegen die Stadt die Unterkunft in der Gorch-Fock-Straße 32 öffnet. Die beiden ehemaligen Schulpavillons stehen leer, sie wurden bis November 2016 als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Weiteres Angebot in der Nacht

In Stuttgart leben zwischen 100 und 150 Personen auf der Straße. In der Winterzeit gibt es neben den Notunterkünften ein weiteres städtisches Hilfsangebot: den Kältebus. Die Helferinnen und Helfer schauen bei Temperaturen ab Minus fünf Grad Celsius nach hilfebedürftigen Wohnungslosen, können diese in die Zentrale Notübernachtung bringen, weisen auf die Hilfeangebote der Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe hin, bieten Tee an und geben bei Bedarf Schlafsäcke oder Einmaldecken aus, die vom Sozialamt zur Verfügung gestellt werden.

Der Kältebus ist unter der Telefonnummer 0711/2195-4776 zu erreichen.