Neue Mozzarella-Bar in Stuttgart Von Büffel bis Burrata

Von red/dpa 05. Oktober 2017 - 08:56 Uhr

Was in Italien verbreitet ist, kommt nun nach Deutschland Foto: dpa

Mozzarella-Fans in Stuttgart aufgepasst: Im „Mozze“ bekommt man Mozzarella in verschiedensten Varianten serviert. Vom Brunch bis zum Abendessen gibt es dort den weißen Käse und auch lactosefrei steht er auf der Karte.

Stuttgart - Burrata, Stracciatella oder Büffelmozzarella mit Trüffel. Was in Italien verbreitet ist, kommt nun nach Deutschland: eine Bar für Mozzarella. Im „Mozze“ in Stuttgart bekommen Besucher neben Getränken viele Varianten des Käses serviert - vom Brunch bis zum Abendessen. Dazu zählen in Fäden gerissener Mozzarella mit Sahne (Stracciatella) ebenso wie der Frischkäse Burrata - eine Sonderform des Mozzarella - und laktosefreier Büffelmozzarella aus Kampanien.

Die Idee kam den Machern beim Urlaub in Mailand, wie sie Stuttgarter Zeitungen verrieten. Sie selbst nennen es „ein Barkonzept mit viel Dolce Vita“. Eine ähnliche Bar gibt es hierzulande auch in Berlin. Den Gästen scheint es zu gefallen: „Ich hätte nie gedacht, dass man Mozzarella in so vielen verschiedenen Varianten bestellen kann“, schreibt eine Besucherin bei Facebook.