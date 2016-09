Neue Marke EQ Daimler enthüllt seine Elektro-Strategie

Von Anne Guhlich 29. September 2016 - 11:30 Uhr

Für Daimler ist es eine Zeitenwende: Beim Autosalon in Paris, der am Wochenende beginnt, präsentiert der Stuttgarter Konzern mit seinem E-SUV den Vorboten für eine neue rein elektrisch betriebene Produktfamilie.





Stuttgart/Paris - Hat Daimler die Elektromobilität verschlafen? Hängt der amerikanische Autohersteller Tesla nun die Erfinder des Automobils ab? Die Liste der kritischen Fragen, die sich Daimler-Chef Dieter Zetsche in der Vergangenheit im Hinblick auf seine Elektro-Strategie gefallen lassen musste, ist lang. Auf dem Autosalon in Paris hat Zetsche jetzt die Antwort gegeben, auf die nicht nur die Branchenkenner, sondern auch die Beschäftigten des Konzerns so lange gewartet haben.

Generation EQ heißt die Studie, die Daimler nun in Paris vorgestellt hat – und die zum Vorboten einer ganzen elektrisch betriebenen Produktfamilie werden soll. Das SUV-Crossover soll eine Reichweite von 500 Kilometern auf die Straße bringen. Wie der GLC soll der E-SUV in Bremen vom Band laufen. Die Batterie bezieht der Konzern von seiner Tochter Accumotive in Kamenz. Um die Versorgung mit Energie sicherzustellen, investiert der Hersteller weltweit eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner Batterieproduktion. 500 Millionen Euro - das hatte Daimler bereits im März angekündigt - sollen in den Ausbau der Batteriefertigung im sächsischen Kamenz fließen. Auf den Markt kommen soll der neue Hoffnungsträger noch in diesem Jahrzehnt.

Inzwischen sind 20, 4 Prozent aller Neuwagen in Deutschland SUV

„Emissionsfreie Automobile sind die Zukunft“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche bei der Präsentation von Generation EQ. „Und unsere neue Marke EQ geht weit über das E-Fahrzeug hinaus.“ EQ („Electric Intelligence“) stehe für ein umfassendes elektrisches Ökosystem aus Services, Technologien und Innovationen. Dass Daimler bei seinem ersten reichweitestarken Elektrofahrzeug auf einen sportlichen Geländewagen setzt, war zwar erwartbar, Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte vom CAR-Institut der Uni Duisburg-Essen klingt trotzdem geradezu euphorisch: „Das ist eigentlich das schönste, was man sich vorstellen kann.“ Auch er kritisiert jedoch, dass Daimler im Vergleich zu seinen Wettbewerbern erst so spät zur Aufholjagd ansetzt.

Gut kommt bei dem Experten an, dass Daimler mit seinem neuen Vorzeige-SUV auf einen Trend und nicht auf einen Nischenmarkt setzt. Ein wichtiger Aspekt. Denn die Branche mag zwar auf Daimlers Antwort auf die Elektromobilität gewartet haben. Aber gilt das auch für die Kunden? Die maue Nachfrage nach der E-Auto-Prämie, mit der die Politik den Absatz von Elektroautos ankurbeln will, lässt anderes vermuten. Seit Anfang Juli kann der sogenannten Umweltbonus beantragt werden. Aber nach jüngster Statistik haben bislang nur 1973 Käufer eines reinen Batterie-E-Autos davon Gebrauch gemacht und die 4000 Euro kassiert, die zur Hälfte vom Staat und zur anderen Hälfte als Nachlass vom Hersteller kommen. 1054 Käufer haben sich für eine Hybrid-Variante entschieden, für die es einen Bonus von 3000 Euro gibt. Bei der Frage, wer die Schuld daran trägt, dass die Elektroautos bislang nur schleppend auf die Straße kommen, schieben sich Politik und Wirtschaft gegenseitig die Schuld zu. Es fehlen die attraktiven Modelle, sagen die einen – was fehlt ist die Infrastruktur zum Aufladen der Fahrzeuge die anderen.

Die neue Architektur ist modellübergreifend einsetzbar

Da ist die Hoffnung groß, dass die Begehrlichkeit der SUVs auch dann anhält, wenn der Antriebsstrang elektrifiziert ist. Denn die Lust der Kunden auf die sogenannten Sport Utility Vehicle ist ungebrochen. Inzwischen sind 20, 4 Prozent aller Neuwagen in Deutschland SUV. 2013 waren es noch 15, 8. Bei dem E-SUV soll es aber nicht bleiben. Daimler setzt bei seiner E-Strategie auf das bewährte Baukastensystem. Den neuen Elektro-Modellen liege eine speziell entwickelte Architektur zugrunde, die modellübergreifend einsetzbar sei, sagte Zetsche. Die Basisarchitektur eigne sich nicht nur für SUV, sondern auch für Limousinen, Coupés und weitere Modellreihen. Bis 2025 wollen die Stuttgarter mehr als zehn reine Elektrofahrzeuge anbieten, verkündete Vorstandschef Dieter Zetsche. Der Anteil der Elektroautos an allen verkauften Modellen weltweit soll bis dahin bei 15 bis 25 Prozent liegen, so Zetsche. Im vergangenen Jahr verkaufte Daimler weltweit insgesamt knapp zwei Millionen Fahrzeuge aller Antriebsarten. Der Konzernlenker verband die Vorstellung der neuen Elektrostrategie mit einer Ansage an seine Wettbewerber: Bis 2025 strebt er die Marktführerschaft im Premiumsegment bei Elektrofahrzeugen an.

Dass Daimler für seine Elektrofahrzeuge eine eigene Marke schafft, hält Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach für eine gute Strategie: „Eine eigene Submarke hebt das Thema Elektromobilität auf eine andere Ebene.“ Das sei für den Kunden wichtig, um bei der Vielzahl verschiedener Antriebsformen nicht den Überblick zu verlieren. „Gleichzeitig schafft es natürlich eine gewisse interne Konkurrenz und die Anforderung, ähnlich bedeutend zu werden wie die anderen Marken des Konzerns.“