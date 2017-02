Neue iPhone-Gerüchte iPhone 8 komplett aus Glas und kabellos?

Von ps 14. Februar 2017 - 17:12 Uhr

Marktanalysten und Blogger verbreiten Gerüchte um das neue iPhone, das im Herbst erscheint.Foto: Getty Images

Während die Apple-Aktie ein Rekordhoch erreicht, erwarten Apple-Fans bereits mit Spannung das neue iPhone. 2017 feiert das iPhone seinen zehnten Geburtstag. Gerüchte um das Jubiläums-Handy, das im Herbst erscheint, gibt es einige.

Stuttgart - 2017 feiert das iPhone seinen zehnten Geburtstag. Apple-CEO Tim Cook verspricht in der offiziellen Pressemitteilung zum iPhone-Geburtstag, dass das Beste erst noch komme. Selten wurde ein neues Smartphone von Apple mit so viel Spannung erwartet. Während die Erwartung starker Verkäufe die Apple-Aktie auf ein Rekordhoch treibt, mehren sich Gerüchte um das Jubiläums-Smartphone.

Glasgehäuse und Vollbildschirm

Statt eines iPhone 7S erwarten Marktbeobachter, wegen des Jubiläums, direkt ein iPhone 8. Viele sprechen von einem komplett neuen Design des iPhone 8, das im Herbst erscheint. Das Gehäuse soll zu einem Großteil aus Glas sein, so lässt es der bekannte Marktanalyst Ming-Chi Kuo verlauten, der bereits in der Vergangenheit oft richtig lag.

Ming-Chi Kuo schreibt ebenfalls von einer neuen Form der biometrischen Erkennung. Nutzer des neuen iPhones sollen sich per Gesicht einloggen können.

Gerüchte gibt es ebenfalls um den neuen Bildschirm des Smartphones. Dieser soll, wie der Blogger John Gruber in einem Podcast berichtet, die komplette Vorderseite des Bildschirms ausfüllen. Gruber spekuliert nur selten und wenn, dann liegt er meist richtig. Damit würde der Home Button verschwinden und direkt in das Display wandern. Ein Patent hierfür wurde Apple bereits zugesprochen.

OLED-Display und Aufladen ohne Kabel

Verschiedene Quellen berichten außerdem von drei verschiedenen neuen iPhone Versionen. Mindestens eine soll dabei einen OLED-Bildschirm besitzen. OLED-Displays überzeugen mit kontrastreicher Darstellung und brillanten Farben. Außerdem kann man aus allen Blickrichtungen auf den Bildschirm schauen und der optische Eindruck ist gleich gut. Apple nutzt die Display-Technik bislang nur in der Apple Watch und der Touch Bar. Der neue Display würde den Preis weiter in die Höhe treiben. Gerüchte über ein iPhone 8 Premium, das über 1000 Euro kosten könnte, sind im Umlauf.

Das neue iPhone soll das erste iPhone werden, das sich ohne Kabel aufladen lässt. Das Handy soll demnach zum Laden nur noch auf eine entsprechende Ladefläche gelegt werden müssen, die Apple angeblich ausbauen will. So könnte man sein neues iPhone aufladen, während man es in der Hosentasche im eigenen Zuhause hat.