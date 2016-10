Neue Headliner bestätigt Linkin Park und Casper kommen zum Southside

Von Balthasar Wörner 27. Oktober 2016 - 17:25 Uhr

Linkin Park, Casper, Green Day, Blink-182: Das Line-Up des Southside-Festivals 2017 nimmt langsam aber sicher Formen an.





Stuttgart - Es ist offiziell: Linkin Park und Casper kommen nach Baden-Württemberg. Sie werden dem Southside- und dem Hurricane-Festival 2017 als Headliner einen Besuch abstatten. 2016 war das Southside-Festival 2016 wortwörtlich ins Wasser gefallen ist.

Seit 1999 findet das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck statt. Mit jährlich circa 60.000 Besuchern ist es eines der größten Open-Air-Events in Deustschland, das Schwesterfestival in Niedersachsen kommt sogar auf 70.000 Besucher. Rocklegenden wie Iggy Pop, David Bowie und Radiohead traten auf den Festivals schon auf.

