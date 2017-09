Neue Grippefälle in Baden-Württemberg Viren breiten sich rasch weltweit aus

Von red/dpa 15. September 2017 - 16:58 Uhr

Zu den Symptomen der Virusgrippe zählen unter anderem Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Foto: dpa

Im September sind in Baden-Württemberg die ersten Fälle von Virusgruppe dieser Saison registriert worden. Experten raten zur Impfung.

Stuttgart - Die nächste Grippesaison wirft ihre Schatten voraus: Sieben Fälle von Virusgrippe wurden im September in Baden-Württemberg registriert. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Reiserückkehrer, wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Freitag mitteilte. Das Landesgesundheitsamt empfiehlt vor allem Fernreisenden, sich vor Reisebeginn gegen Influenza impfen zu lassen. Fünf der Erkrankten waren zuvor in Kanada, Ghana, Indien, Indonesien und Vietnam.

Mehr zum Thema

Das Regierungspräsidium sieht darin ein Zeichen, dass sich Grippeviren rasch weltweit ausbreiten können. Ende September bis November sei die beste Zeit für die Schutzimpfung. Laut der Behörde begann die Grippewelle im vergangenen Jahr im Dezember und damit deutlich früher als in den Vorjahren. Bis Mitte März wurden mehr als 15 000 Krankheitsfälle registriert.