Palast bestätigt Meghan Markle ist Prinz Harrys neue Freundin

Von red/AP 08. November 2016 - 12:18 Uhr

Prinz Harry ärgert sich über die Berichterstattung über seine Freundin Meghan Markle.Foto: Zuma Press und EPA / dpa

Die Gerüchte sind wahr: Prinz Harry und Meghan Markle sind ein Paar, das hat der Palast bestätigt. Der Prinz zeigte sich verärgert über die Art, wie in den Medien und sozialen Netzwerken über Markle berichtet worden war.

London - Die US-Schauspielerin Meghan Markle ist die neue Freundin von Prinz Harry, dem Fünften in der britischen Thronfolge. Dies bestätigte der Londoner Kensington-Palast am Dienstag. Zugleich verurteilte der Palast mit Blick auf Zeitungsberichte und soziale Medien, die 35-Jährige afro-amerikanischer Abstammung sei zum Ziel von „Schmähung und Belästigung“ geworden. In einer von seinem Büro am Dienstag veröffentlichten Erklärung hieß es, Prinz Harry mache sich wegen der Berichte Sorgen um die Sicherheit der US-Schauspielerin und sei „zutiefst enttäuscht, dass er nicht in der Lage war, sie zu beschützen“.

Mehr zum Thema

Hier entlang: Prinz Harry: „Ich liebe Nottingham“

Seit Wochen gibt es in einem Teil der Medien Klatsch und Gerüchte über eine Beziehung Harrys zu der drei Jahre älteren Markle. Der Prinz ließ erklären, dabei sei „eine Grenze überschritten“ worden. So seien auf der Titelseite einer landesweit erscheinenden Zeitung „Schmierereien“ veröffentlicht worden; in Kommentaren habe es rassistische Untertöne und „unverblümten Sexismus und Rassismus von Medien-Trollen und Web-Artikeln“ gegeben.

Die Erklärung des Palasts ist die erste offizielle Bestätigung der Beziehung zwischen Prinz Harry und Markle. Zuvor gab es lediglich Spekulationen britischer Medien. Prinz Harry galt einst als „enfant terrible“ des Königshauses.

Markle ist über die Fernsehserie „Suits“ bekannt geworden.