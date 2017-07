Neue Ausstellungen beim Kunstverein Ludwigsburg Malerei mit Gips, Holz und Fundstücken

Von Ludwig Laibacher 20. Juli 2017 - 17:40 Uhr

Malen mit anderen Mitteln: Die Stuttgarter Künstlerin Brigitte Stahl hat den Ausstellungsraum des Kunstvereins sichtbar gemacht. Foto: factum/Bach

Thomas Bickelhaupt sammelt Szenen im Stadtraum und Brigitte Stahl setzt den Kunstraum in Szene. Zwei neue Ausstellungen im Kunstverein Ludwigsburg.

Ludwigsburg - So hat man den Ausstellungsraum des Ludwigsburger Kunstvereins noch nicht gesehen: nicht leer, nicht voll und doch voller Spannung. Auf den ersten Blick erscheint es, als sollten hier nicht Werke um der Werke willen gezeigt, sondern in erster Linie der Raum zur Geltung gebracht werden. Und der hat seine Tücken, wie Brigitte Stahl inzwischen weiß. Seit November hat sich die Stuttgarter Künstlerin mit dessen ungewöhnlicher Länge und eine Oberlichthöhe von bis zu 7,50 Meter auseinandergesetzt. Jetzt ist die Ausstellung „Fluid“ im MIK an der Eber-hardstraße 1 zu sehen. Parallel zur Salonausstellung „Wer zeichnet, sieht mehr“ mit Blättern von Thomas Bickelhaupt.

Falten und Resonanzen

In der Physik bezeichnet der Begriff Fluid Gase und Dämpfe als auch Flüssigkeiten mit einem besonderen Fließverhalten. In der Kosmetik werden damit Mittel charakterisiert, die die Haut jünger und elastischer machen, die tiefe Linien und Falten korrigieren. Gut möglich, dass Brigitte Stahl bei der Namensgebung für ihre Ausstellung im Kunstverein beide Aspekte – und vermutlich noch einige mehr – im Sinn hatte. Jedenfalls ist sie fasziniert von Falten.

Statt sie jedoch zu vertuschen, stellt sie sie her und sucht deren Wirkung zu steigern, indem sie daneben reflektierende Elemente anbringt. Andrerseits hat sie sich aus Anlass der eigens für den Kunstverein arrangierten Schau erlaubt, große Teile des Fußbodens mit flüssigem Gips zu übergießen. Um das Fließverhalten zu beobachten, aber auch um den Austrocknungsprozess als malerisches Mittel einzusetzen. Die Gipsfläche erinnert an eine Landkarte mit noch unbekannten Kontinenten: „Das verändert sich jetzt jeden Tag, und dieser Prozess wird mindestens solange dauern, wie die Ausstellung geht“, sagt Stahl.

Die 1964 in Stuttgart geborene Künstlerin arbeitet gern mit Ton, Holz, Textilien, Papier, Leuchtröhren, Folien oder Fundstücken aus Metall und Kunststoff. „Trotzdem würde ich mich noch immer als Malerin bezeichnen“, sagt sie. Sie habe auch tatsächlich lange ausschließlich mit Farbe und Leinwand gearbeitet. Bis sie sich dadurch zu stark eingeschränkt fühlte. Doch obwohl sie sich jetzt mit Objekten ausdrückt, sei auch diese Arbeit noch immer vom Blick der Malerin geleitet. Und auch wenn sie Fundstücke in ihre Installationen integriere, überlasse sie nichts dem Zufall. Das Schwierigste an ihrer Kunst sei es, die rechte Balance und Spannung zu finden.

„Dich will ich loben, Hässliches“

Im Kellergeschoss des MIK sind dagegen Resultate einer schnellen und scheinbar leichthändigen Kunst zu sehen. Thomas Bickelhaupt, der an der Pädagogischen Hochschule (PH) Kunst unterrichtet und Mitglied der Stuttgarter Urban-Sketching-Gruppe – einer Gemeinschaft von Künstlern, die so etwas wie gezeichneten Journalismus betreiben – ist, hat sich in Ludwigsburg umgesehen. Allerdings nicht so, wie es dem städtischen Eigenbetrieb Marketing gefallen würde. „Ich habe lauter Unorte besucht“, sagt Bickelhaupt. „Ich wollte einmal nicht den schönen Barock und die bunten Ansichten zeigen.“

Geht man nach der Anzahl der Zeichnungen, ist das Marstallcenter Bickelhaupts liebster Unort, dicht gefolgt vom Bahnhof. Aber auch das Breuningerland, das Riesenschwein der Kreissparkasse oder die E-Motionen-Schau hat er aufs Korn genommen. Getreu dem von Robert Gernhardt entlehnten Motto: „Dich will ich loben, Hässliches.“