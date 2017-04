Neue 360-Grad-Videoserie Fensterputzen am Fernsehturm in 150 Metern Höhe

Von Siri Warrlich 06. April 2017 - 06:01 Uhr

Fensterputzen in luftiger Höhe: Alexander Berger (links) macht das seit mehr als 20 Jahren – und liebt seinen Arbeitsplatz hoch oben am Stuttgarter Fernsehturm.Foto: S.Warrlich

Seit mehr als 20 Jahren reinigt Alexander Berger aus Karlsruhe außen am Stuttgarter Fernsehturm die Fenster. Dieses Mal hat er die Kamera mit in seine Arbeitsgondel genommen: Die neue Folge unserer Videoserie, in der wir Stuttgarts spannendste Orte im 360-Grad-Video zeigen.

Stuttgart - „Für mich ist es mittlerweile Routine. Wie im Erdgeschoss“, sagt Alexander Berger über seine Arbeit in 150 Metern Höhe. Eigentlich ist die Aussichtsplattform auf dem Stuttgarter Fernsehturm mit einer hohen Absperrung umgeben. Doch zwei Mal im Jahr öffnet sie sich: Dann wird Bergers Arbeitsgondel durch die Lücke in der Absperrung gehoben – und los geht’s. Langsam fahren Berger und ein Kollege nach unten, um in der frei hängenden Gondel die Fenster des Fernsehturm-Restaurants zu putzen. Wie sich das anfühlt und welche Aussicht Berger bei der Arbeit hat, sehen Sie im 360-Grad-Video.

Bewegen Sie ihr Handy oder ihre Maus nach oben, unten, rechts und links, um im Video die Umgebung zu erkunden. Sie sehen das Video entweder unten oder hier in der Vollbild-Ansicht.