Neu-Ulm Täter nach tödlichen Schüssen weiter flüchtig

Von red/dpa 19. November 2016 - 12:06 Uhr

Foto: dpa

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Neu-Ulm sind die unbekannten Täter weiter flüchtig. Wie viele Menschen an der Tat beteiligt waren, ist noch nicht eindeutig geklärt.

Neu-Ulm - Ein 37-Jähriger war in Neu-Ulm noch in der Nacht gestorben, nachdem er am Freitagabend von mehreren Schüssen niedergestreckt und in einem Krankenhaus notoperiert worden war. Zeugen wollen laut Polizei den Schützen mit einer Pistole oder einem Revolver gesehen haben.

Täter soll Sturmhaube getraben haben

Er habe eine Sturmhaube getragen und sei auf der Beifahrerseite in ein Auto gestiegen, teilte die Polizei mit. Die Beamten gingen deshalb zunächst von zwei Tätern aus. Diese hätten das Opfer wohl gekannt, hieß es. Details wurden nicht bekannt. Die Suche nach den Tätern sei bislang erfolglos verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag.