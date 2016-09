Netzschau zum TV-Duell „Eine wilde, seltsame Debatte“

Von Knut Krohn 27. September 2016 - 10:10 Uhr

Hillary Clinton hat das TV-Duell gegen Donald Trump deutlich gewonnen – sagen die Umfragen. Doch die Anhänger des Immobilien-Tycoons lassen sich durch solche Aussagen nicht irritieren. Manche flüchten sich in Verschwörungstheorien.





Stuttgart - Für Norbert Röttgen war das TV-Duell eine deutliche Angelegenheit. Nach der Einschätzung des Experten für Außenpolitik bei der CDU geht die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton als „klare Siegerin“ vom Feld. Es habe keine Phase der Debatte gegeben, in der Clintons Herausforderer Donald Trump „im Sinne des Wortes“ argumentiert oder „harte Fakten gebracht“ habe, sagte Röttgen am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

In der ersten halben Stunde habe Trump seine Widersacherin sehr attackiert und zudem ein „schwarzes Bild von der Wirtschaftslage gezeichnet“, sagte Röttgen. Damit habe er die persönliche Frustration vieler Wähler ausgesprochen, denn Trump sei eine „Stimme des Ärgers“ und der weit verbreiteten Wut. Nach der „relativ ausgeglichenen“ ersten halben Stunde sei Trump dann aber stark abgefallen.

Clinton hat sich gut verkauft

Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten hatten sich am Montagabend (Ortszeit) in ihrem ersten von drei TV-Duellen einen harten Schlagabtausch geliefert. Sie warfen sich gegenseitig Charakterschwächen vor und sprachen sich damit die Eignung für das Amt ab.

Auch die britische Tageszeitung „The Guardian“ teilt die Einschätzung Röttgens. Clinton habe sich in der wildesten und seltsamsten Debatte der US-Geschichte sehr gut verkauft.

Clinton shows strength over Trump in one of history's weirdest, wildest debates https://t.co/tEILLCfgUl — The Guardian (@guardian) 27. September 2016

Die Anhänger scharen sich hinter Trump

Auch Stig Abell, verantwortlich für die Literaturbeilage der „Times“, schreibt auf Twitter, dass Trump das Rededuell verloren habe – was im Grunde die ganze Welt erwartet habe. Er fragt aber, ob dieses Resultat folgenlos bleibe. Trump werde weiter machen wie bisher und seine Anhänger hinter sich scharen.

Have been watching the #USDebate. Trump lost, obviously. But hard to see it matters. We all know now what we knew before. And he rolls on. — Stig Abell (@StigAbell) 27. September 2016

Unterstützt wird diese Aussage vom Tweet eines gewissen „Walker“. „Donald Trump hat heute Nacht klar gemacht, dass Amerika für ihn an erster Stelle steht.“ Er teilt einen Link zu einer Seite, wo die Internetnutzer ihre Unterschrift auf einer Liste für Trump-Unterstützer setzen können.

Donald Trump made clear tonight that he will put #AmericaFirst. Add Your Name: https://t.co/ev0CfFUNTN https://t.co/M8DQAOwWCz — Walker (@walker1oh) 27. September 2016

Trumps Eitelkeit und Faulheit

Twitter-Nutzer „Walker“ wird sich auch nicht durch eine harsche Analyse in der New York Post irritieren lassen. Der Kommentator schreibt dort, dass Trumps Unfähigkeit eine wirkliche Diskussion zu führen ein schwerer Schlag ins Gesicht seiner Unterstützer sei. Der Kandidat habe gut begonnen und sich als Alternative zum politischen Establishment präsentiert. Doch seine Eitelkeit und Faulheit habe dazu geführt, dass er im Verlauf des Gespräches dann zu viele Fehler gemacht habe.

Eine Blitzumfrage von CNN via Twitter sieht denn auch Clinton als eindeutige Siegerin. 62 Prozent der Teilnehmer sehen sie vor Donald Trump.

Clintons Sieg wird ignoriert

Aber auch solche deutlichen Ergebnisse bringen die Anhänger Trumps nicht aus dem Konzept. Manche von ihnen haben auch schon die entsprechenden Verschwörungstheorien parat. Ein gewisser „Maga“ schreibt auf Twitter: „Die meisten Umfragen besagen, dass Trump gewonnen hat. Aber solange sich Hillary sich nicht auf offener Bühne in die Hosen macht oder ohnmächtig wird, werden die Medien sie zur Siegerin küren!“

@CarlaEsparza1



Most polls say Trump won, but since Hillary didn't faint or shit herself on stage, the media will declare her the winner! — MAGA, or DIE. (@WallsOfPopeLeo) 27. September 2016

Viele der Internetnutzer können allerdings noch immer nicht glauben, was sich im Moment in den USA abspielt. So schreibt Scott Warner: „Es zerreißt mir das Gehirn, dass wir zwischen Hillary Clinton und Donald Trump als Präsidenten für unser Land wählen müssen. Das ist völlig irreal.“

It's blows my mind that we are to choose between Hillary Clinton & Donald Trump to be the president of our country. Doesn't seem real. — SCOTT WARNER (@ScottWarner18) 27. September 2016

Das Aufeinanderstreffen war erst der Einstieg in die heiße und wahrscheinlich sehr schmutzige Phase des Wahlkampfes. Clinton und Trump treten in noch zwei weiteren TV-Duellen gegeneinander an. Die Wahl in den USA findet Anfang November statt.