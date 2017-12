Netzreaktionen zur Mitgliederversammlung VfB-Fans sparen nicht an Kritik

Von kap 04. Dezember 2017 - 12:33 Uhr

Die Fans im Netz sehen VfB-Präsident Wolgang Dietrich teilweise kritisch. Foto: Pressefoto Baumann

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Sonntag war geprägt von Harmonie. Ganz so friedlich lief es bei Twitter nicht ab – vor allem Präsident Wolfgang Dietrich bekam sein Fett weg.

Stuttgart - Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Sonntag war von einer Harmonie geprägt, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben hatte. Trotz des Abstiegs im vergangenen Sommer steigerten die Schwaben ihren Gewinn 2016 auf satte 14,8 Millionen Euro, Timo Baumgartl und Berkay Özcan verlängerten ihre Verträge bis 2022 beziehungsweise 2021, außerdem wurde Thomas Hitzlsperger von 94,2 Prozent der anwesenden Mitglieder ins VfB-Präsidium gewählt – die Verantwortlichen ernteten in den fünf Stunden weitaus mehr Applaus als Kritik.

So harmonisch wie bei der Veranstaltung in der Halle 1 der Landesmesse ging es bei den VfB-Fans auf Twitter allerdings nicht zu. Vor allem Präsident Wolfgang Dietrich stand in der Kritik:

Interessant mal wieder, wie Dietrich bei jedem Anflug von Kritik, Widerspruch und Dissens allergrößte Schwierigkeiten hat, sich halbwegs unter Kontrolle zu halten. #VfB #VfBMV— dotzer (@dotzer1893) 3. Dezember 2017

"Ich verspreche euch, der Präsident aller zu sein" heißt so viel wie "Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, solltet ihr gehen" #VfB #VfBMV— Blutgrätscher (@Trashkob) 3. Dezember 2017

An wessen diplomatische Art erinnert mich die Kommunikationsfähigkeit von Wolfgang Dietrich nur? #VfB #VfBMV pic.twitter.com/pKhJlRFOcs— Fabio (@Maximoto1893) 3. Dezember 2017

Herr Dietrich, Sie bringen unseren Verein sportlich und wirtschaftlich vielleicht nach vorne, in allen anderen Belangen gibt es allerdings mehr als beängstigende Entwicklungen. #VfBMV #VfB— CannstatterJunge (@max_huhu) 3. Dezember 2017

Weil er sich Kritik auch zu Herzen nimmt. Grundsätzlich macht er keinen schlechten Job. Die Art und Weise, wie er sein Zeug durchsetzt ist halt beschämend, keiner hat was kritisches zu melden, alles wird dem Mitglied aufgeschwätzt & auch der Mitgliederwahn ist überzogen. #VfBMV— CannstatterJunge (@max_huhu) 3. Dezember 2017

Der VfB Stuttgart hatte 5000 Stühle in der Messehalle aufgestellt, gekommen waren allerdings deutlich weniger Mitglieder (rund 1500). Dass das Interesse an einem Besuch der Mitgliederversammlung abgenommen hat, wird auch in einigen Tweets ersichtlich:

Bisher immer einer der wichtigsten #VfB-Termine des Jahres. Aber nun fühlt es sich mehr als richtig an, das erste mal seit x Jahren bewusst nicht zur #VfBMV zu gehen. Es gibt in diesem System nichts mehr zu gewinnen. Partizipation & Teilhabe d Mitglieder spielen keine Rolle mehr.— Dennis (@Dennis071113) 3. Dezember 2017

Mehr aufgeregt hätte ich mich nur noch, wenn ich zu dieser Farce gefahren wäre. #VfBMV— Seriouz (@SeriouzRH) 3. Dezember 2017

Der ganze "Verein" ist mittlerweile so lachhaft, da brauch ich als nicht Stimmberechtigter eigentlich gar nicht hinzugehen #VfBMV— Vollidiot😶 (@LordJoris1893) 3. Dezember 2017

Seit Jahren eine #VfBMV bewusst ausfallen lassen. Fühlt sich richtig an.— TeeKay (@teekay1893) 3. Dezember 2017

Auch, dass es keine abschließende Erklärung zur Entlassung von Sportvorstand Jan Schindelmeiser gab, stieß einigen Usern sauer auf:

. @VfB Könnt ihr euren "wichtigen" Mitgliedern heute endlich mal erklären WARUM - euer entscheidendes Zugpferd bei der Ausgliederung - Jan Schindelmeiser entlassen wurde? Fühle mich verarscht. Da fehlen bis heute Antworten. #VfB #VfBMV— Seriouz (@SeriouzRH) 3. Dezember 2017

Nachfrage wegen Entlassung von #Schindelmeiser. Keine wirkl. Antwort. Gemurre um mich rum. #VfBMV— Julia Schweizer (@jsw_Julia) 3. Dezember 2017

Kritik gab es allerdings auch an den Fans, die sich bei Twitter über die Veranstaltung auslassen, ohne dabei gewesen zu sein und sich dort zu äußern:

Für alle die nur an der #VfBMV rummotzen. Nach 6 Redner war eigentlich Schluss...auf FB und Twitter hat man die Eier alles zu schreiben. Aber sich auf die Bühne stellen hat niemand. Dank geht an @ChrisPrech. Deswegen bin ich Redner 7 hoch um weiter zu machen.— Mister K (@djmisterk) 3. Dezember 2017