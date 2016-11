Netzreaktionen zum VfB Stuttgart-Spiel „Könnt ihr bitte einfach mit aufsteigen?“

Von bwö 21. November 2016 - 12:56 Uhr

Unentschieden hieß es am Ende im Spiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin.Foto: Pressefoto Baumann

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin ist für die Roten eine kleine Enttäuschung: die Tabellenführung wurde mit dem 1:1 Remis verpasst. Ganz unglücklich sind die Fans aber nicht, glaubt man ihren Reaktionen im Netz.

Stuttgart - Nach 93 Minuten ertönt der Abpfiff, der VfB Stuttgart und die Union Berlin verlassen das Feld. Beide Teams müssen sich mit einem gerechten Unentschieden zufrieden geben. Während der VfB die erste Hälfte dominierte, geriet er in der zweiten gelegentlich mächtig ins schleudern. So müssen beide Teams, wie auch die Fans, mit dem 1:1 leben.

Mehr zum Thema

Besonders nach der 1:0 Führung durch Simon Terrode war die Stimmung unter den VfB-Fans noch euphorisch.

Nach dem Abpfiff sind einige Fans aber doch etwas enttäuscht: Mit einem Sieg hätte der VfB die Tabellenführung in der 2. Liga übernehmen können.

Schade. Nach guter erster Halbzeit legt sich der @VfB den Ausgleich selbst rein und muss am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. #fcuVfB— RundumdenBrustring (@RundudBrustring) 20. November 2016

Big Points heute verpasst. Gurkentor völlig unnötig, spiel im Griff gehabt. Schade! #fcuVfB— Thorsten Mosch (@ThorstenMosch) 20. November 2016

Was trotz des nicht zufriedenstellenden Ergebnisses immer wieder zu lesen ist: Die Fans scheinen sich in Berlin sehr wohl gefühlt zu haben:

die Unioner sind echt angenehme Fans #FCUVfB— Judy 1893 (@Judy1893) 20. November 2016

Manch ein VfB Fan wünscht dem 1. FC Union Berlin gar den Aufstieg zusammen mit den Stuttgartern -allein schon wegen eines Wiedersehens in der nächsten Saison.

Lieber @fcunion, könnt ihr bitte einfach mit aufsteigen, damit ich nächste Saison nochmal zu Euch fahren kann? #fcuVfB— Lennart Sauerwald (@l_sauerwald) 20. November 2016

Was dann am Ende jedoch am meisten hilft ist eine einfache, nüchterne Betrachtung des Spiels,...

Auswärts einen Punkt. Aus den Fehlern lernen und beim nächsten Spiel besser machen. Bei so vielen jungen Spielern passiert sowas #FCUVfB— stefantastiko (@stefantastiko) 20. November 2016

... auch wenn dann auf der Rückfahrt wohl nicht mehr alle dazu in der Lage waren:

Berliner Business People beschweren sich gerade über VfB-Fans , die mit Fischerhüten bekleidet im ICE "Anal-Lieder" singen. #fcuVfB— Rocce Stuttgart (@rocce1893) 20. November 2016

Am 28. November wird der VfB dann gegen den 1. FC Nürnberg eine Heimpartie bestreiten. Dann haben die Stuttgarter erneut die Chance, auf Platz eins der Tabelle vorzurücken.