Netzreaktionen zum VfB-Spiel gegen Köln „Wir haben heute Historisches geschafft“

Von sa 14. Oktober 2017 - 13:51 Uhr

Die Jungs vom VfB Stuttgart feiern nach dem Spiel ihren Sieg. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend gegen den 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen. Wie sich die Fans in den sozialen Netzwerken gefreut haben und welcher Spieler scharf kritisiert wurde, lesen Sie in unseren Netzreaktionen zum Spiel.

Stuttgart - 2:1 für den VfB Stuttgart – so ging das Spiel am Freitag, den 13., gegen den 1. FC Köln aus. Für die Fans und vor allem für die Mannschaft ein entscheidender Sieg, denn der VfB hat damit seinen Heimfluch gegen die Kölner Fußballer nach 20 Jahren beendet. Entsprechend groß war die Freude im Netz. Wir haben für Sie einige der Reaktionen zum Spiel zusammengestellt:

Die Freude der Twitter-Gemeinde war groß:

Die Fans des VfB freuten sich auf ganz unterschiedliche Weise:

Ist eine Dauererektion seit gestern Abend 22:22 Uhr normal? Frage für einen Freund. #VfB #VfBKOE— Elhadji (@elhadji_kleckso) 14. Oktober 2017

Das gab's schon länger nicht: ausgeschlafen, glücklich und zufrieden mit nem Kaffee im Bett die Stadionzeitung lesen😊Nur geil 😬 #VfBKOEِ #vfb pic.twitter.com/t0G1SL2XJC— Jogi 1893 (@jogi1893) 14. Oktober 2017

Und auch VfB-Spieler Benjamin Pavard war über die Punkte glücklich:

Ein wichtiger Sieg gegen Köln!

3⃣ Punkte gepackt 💪😁.

Danke an euch für die tolle Stimmung im Stadion 😌 #VfB ⚪️🔴 #BP21 🤙🏼 pic.twitter.com/NlVFSzMn7M— Benjamin Pavard 21 (@BenPavard28) 13. Oktober 2017

Torschütze Akolo wurde im Netz natürlich ordentlich gefeiert:

Akolo

ist der Toreknipser in der Not,

Akolo

ist der Scorer,der drei Punkte holt!

Akolo

ist der Stürmer,der uns verzückt,

Akolo,Akolo! #VfB— Christoph Maier (@christophdmaier) 13. Oktober 2017

Andreas Beck musste hingegen eher Kritik einstecken:

Was macht Beck eigentlich beruflich? #VfB— twofourtwo (@two_four_two) 13. Oktober 2017

Wenn Beck im laufenden Spiel mal so schnell rennen würde wie bei beiden Torjubeln, könnte er ein guter werden... #VfB #VfBKOE— Blutgrätscher (@Trashkob) 14. Oktober 2017