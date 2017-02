Netzreaktionen zum VfB-Sieg Brekalos Traumtor

Von red 18. Februar 2017 - 12:06 Uhr

Das grandiose Tor von Josip Brekalo im Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim begeistert das Netz – und ist auf Twitter sogar über die Landesgrenzen hinaus ein Thema.





15 Bilder ansehen

Heidenheim - Das Netz ist sich einig: Der Star in der Partie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim heißt Josip Brekalo. Nachdem Christian Gentner die Roten am Freitagabend in der 19. Minute in Führung gebracht hatte, erzielte Heidenheim zunächst den Ausgleich für die Gastgeber.

Mehr zum Thema

Zwanzig Minuten vor Spielende gelang dem eingewechselten Brekalo dann jedoch das spektakuläre Tor: Er versenkte den Ball aus rund 25 Metern im rechten Winkel.

Im Netz wird der Kroate für diese Leistung gefeiert, wie die Reaktionen auf Twitter zeigen.

Was ne Bude von Brekalo 😱#FCHVfB

Was ein Wahnsinns Tor von Brekalo heut bei #FCHVfB — Luisa (@LuisaFCN) 17. Februar 2017

Aufstehen und feststellen, daß es kein Traum war , daß der @VfB das Tor des Jahres bereits im Februar geschossen hat! #VfB #FCHVfB #Brekalo — VfBimBundestag (@vfbimbundestag) 18. Februar 2017

Ich möchte die Personalabteilung des VfL Wolfsburg nicht kritisieren, aber #Brekalo gehen zu lassen war eventuell ein Fehler. #FCHVfB #VfB — Annika (@Lustor78Vs) 18. Februar 2017

Oder war das vielleicht doch alles genauso geplant?

Wolf:" Du gehst jetzt rein und haust das Ding in den Winkel":

Brekalo: "Wird gemacht Trainer" ! #FCHVfB @VfB #VfB pic.twitter.com/fzAumRU6Si — VfB ein Leben lang (@Stutt23) 17. Februar 2017

Sogar außerhalb Deutschlands sorgt Brekalos Leistung für Aufmerksamkeit – etwa bei diesem belgischen Fußballportal, das von einem fantastischen Tor spricht.

Der junge Kroate hat sich in die Herzen der Fans gespielt.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle