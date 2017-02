Netzreaktionen zum VfB-Heimspiel „Ein guter Tag, Tabellenführer zu werden“

Von pj 06. Februar 2017 - 14:00 Uhr

Kevin Großkreutz, Carlos Mane und Simon Terodde (von links) wollen am Montagabend die Tabellenführung des VfB bejubeln.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat es selbst in der Hand. Schon mit einem Remis gegen Fortuna Düsseldorf können die Rothosen die Tabellenführung der 2. Bundesliga übernehmen. Neben Siegessicherheit schwingt bei vielen Fans aber auch Versagensangst mit.

Stuttgart - Die Konkurrenz spielt dem VfB in die Karten. Schon ein Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf reicht, um am Montagabend die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga zu erobern. Da Schlusslicht St. Pauli am Sonntag Spitzenreiter Braunschweig überraschend auswärts 2:1 besiegte und 96 bereits am Freitag in Fürth patzte (1:4), bekommt das Team von Trainer Hannes Wolf eine Steilvorlage für das Heimspiel um 20:15 Uhr.

Voller Vorfreude und siegessicher zeigten sich viele VfB-Anhänger nach der Niederlage der Eintracht.

Gratmesser und 6-Punkte-Spiel

Auf der Facebookseite des VfB appellieren die Fans an die Mannschaft, diese Chance zu nutzen. Ein Sieg würde ein „6-Punkte-Wochenende“ bedeuten.

Die Partie gegen den Tabellenzehnten aus Düsseldorf wird für Mannschaft und Trainer zum Gratmesser, glaube einige.

Neben den vielen positiven Äußerungen gibt es aber auch Pessmisten, die das Schlimmste befürchten.