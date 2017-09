Netzreaktionen zum TV-Duell „Bin mir sicher: Schulz wählt am Ende Merkel“

03. September 2017

Wer muss das Camp verlassen? Im Netz kommentierten viele Nutzer das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz gewohnt humoristisch. Nur gegen einen der Moderatoren gab es einen Shitstorm.





Berlin - Es war der Höhepunkt des bislang eher müden Bundestagswahlkampfes: das TV-Duell zwischen Kanzlerin Merkel und Herausforderer Schulz.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl lieferten sich Kanzlerin Angela Merkel und ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz ihren ersten und einzigen direkten Schlagabtausch.

Bei dem Fernsehduell haben die CDU-Vorsitzende Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Schulz 90 Minuten lang ihre Positionen zu den Themen Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit austauschen. Die Nutzer im Netz kommentierten das Duell gewohnt humoristisch:

Bereits während des Duells wird der Moderator Claus Strunz heftig im Netz angegriffen. Auf Twitter hagelte es jede Menge kritische Kommentare gegen den Journalisten (wir berichteten).

Allein mit seinen getwitterten Schlagworten hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer seine Meinung über das TV-Duell am Sonntagabend pointiert kundgetan. Ein Tweet enthielt einzig die Formulierung „#SchwafelSchulz“. Schon vor Beginn des Schlagabtausches zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) beendete er einen Beitrag mit dem Hashtag „#muttimachts“, den auch zahlreiche andere User nutzten.

Inhaltlich war das Duell mit Migration, also einem Leib-und-Magen-Thema der CSU, gestartet. „Klare Aussage der Kanzlerin: Fluchtursachen bekämpfen!“, erklärte Scheuer von einer eigenes einberufenen Twitterparty der CSU in München.

Die Partei selbst verbreitete über ihren offiziellen Twitteraccount zum einen eigene politische Positionen, gab aber auch dem SPD-Kandidaten Kontra etwa anlässlich dessen Aussage, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden zu wollen: „Lieber @MartinSchulz, wer hat die Türkei-Verhandlungen eigentlich begonnen? Schröder und die @SPDde! #TVDuell“. Die CSU forderte: „Klare Kante gegen Erdogan! Kein EU-Beitritt der Türkei!“

Kritik gab es von den Christsozialen auch allgemein an der Integrationspolitik der Sozialdemokraten: „SPD-Programm lädt ein: Wer seine Abschiebung 2 Jahre rauszögert, darf hier bleiben. Das wäre Belohnung für Illegale und Schlepper“.

Viele Nutzer machten sich auf Twitter vor allem darüber lustig, das sich die beiden Kontrahenten in vielen Punkten einig waren.

Die Grünen machen sich schon kurz vor Start des TV-Duells über Kanzlerin Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz lustig:

Die AfD giftete auf Twitter gegen Kanzlerin Angela Merkel – vor allem gegen ihre Flüchtlingspolitik.

Renate Künast sah Martin Schulz unfair behandelt und bemängelte „unhöfliches Dazwischenquatschen“.

Viele Twitter-Nutzer debatierten über die Frage, ob Merkel und Schulz an dem Sonntag des TV-Duells in der Kirche waren. Auch Jan Böhmermann griff das Thema in einem Tweet auf:

Beim Schlusswort von Martin Schulz fehlte vielen Nutzern der Elan: