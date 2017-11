Netzreaktionen zum Tatort aus Dresden „Nicht einer spricht Sächsisch“

Von red 13. November 2017 - 15:11 Uhr

Das Dresdner Tatort-Team hat am Sonntag in „Auge um Auge“ ermittelt – und im Netz wird eifrig diskutiert. Während die einen der Meinung waren, dass das Thema Flüchtlinge überstrapaziert wurde, störten sich die anderen am fehlenden Dialekt.





Dresden - Im Dresdner Tatort haben es die beiden Ermittlerinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) nicht nur mit einer Leiche zu tun, sondern auch mit der Frage, wie weltoffen und fortschrittlich die Gesellschaft sein sollte. Dabei prallen die Ansichten der jungen Ermittlerinnen vor allem mit denen ihres Kommissariatsleiters Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) gegeneinander, der seine Früher-was-alles-besser-Mentalität pflegt. Dem „ganzen Multikulti-Ding“ steht er eher skeptisch gegenüber.

Im Netz wird dieses Thema eifrig diskutiert.

Der Nikolaus kommt aus der Türkei...



Nette Anspielung auf Pegida in Dresden?



Läuft #Tatort 😂👌— skyfall (@Valentin_Marcus) 12. November 2017

Wer in Dresden geschossen hat, interessiert besorgte Bürger nicht. Höchstens seine Herkunft. #Tatort— sitzkartoffel (@kartoffelsitz) 12. November 2017

#Tatort #Dresden bietet sich gerade zu an Lokalkolorit zu versprühen und Sympathie ins Land zu senden. Aber NEIN. Schlechte nicht sächselnde Schauspieler die originell wirken sollen karikieren mit dem Thema #Flüchtlinge oben drauf alles ins lächerliche. pic.twitter.com/uBZh7zgAuV— zecory6569 (@Zecory6569) 12. November 2017

Hat jemand beim #Tatort die Vokabel Flüchtlinge mitgezählt?

Bei der richtigen Lösung gibt es ein Wochenende in Dresden mit anschließender Demo gegen #Pegida. 😂— Besorgter Bürger (@BB12_DE) 12. November 2017

Das Team Dresden find ich super... wäre schön wenn die mal n besseres Drehbuch bekämen. Zu flach alles *schnarch* #Tatort— KaBa (@MissingMarple) 12. November 2017

Klasse #Tatort aus Dresden. Nicht sofort offensichtlicher Täter und das Ermittler-Team ist einfach göttlich. 😂— #VfBBVB (@tomalo_de) 12. November 2017

Ich find die beiden Mädels aus Dresden eigentlich ganz gut aber dieser #Tatort hatte eindeutige Längen— Alexandra Koch (@AKoch_training) 12. November 2017

@Tatort Es ist so lächerlich! Wieder ein #Tatort aus Dresden und nicht einer spricht sächsisch. Wieso???— Schnitzelkönig (@99sksk99) 12. November 2017

Lustich auch: Die haben im #Dresden #Tatort mehr berlinert als gesächselt.— Bernhard Lepo (@BerLepo) 12. November 2017