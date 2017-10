Netzreaktionen zum Spiel gegen RB Leipzig „Auswärts ist der VfB wie alkoholfreies Bier“

Leipzig - Große Enttäuschung bei den Fans des VfB-Stuttgart: Die Schwaben konnten in Leipzig keinen Punkt holen und setzen damit ihre Niederlagen-Serie bei Auswärts-Spielen fort. In den sozialen Medien hält sich die Kritik an den Schwaben dennoch in Grenzen. Denn den Auftritt der Mannschaft bewerten viele Fans als gut.

Vor dem Spiel trieb die VfB-Fans vor allem die Kritik an RB Leipzig um:

Ich, als Abiturient, bin länger Fan vom VfB, als es RB Leipzig überhaupt gibt. Tradition schlägt jeden Trend! #RBLVfB #VfB pic.twitter.com/0GhYfsNRmo— Blog aus Cannstatt (@blogcannstatt) 18. Oktober 2017

5x auswärts - 5x nicht schlecht gespielt - 5x verloren #RBLVfB #VfB— AllezVfB (@AllezVfB) 21. Oktober 2017

Wenn der Spielverlauf so bleibt und wir das Ding 1:0 verlieren, pisst mich das mehr an als eine 5:0 Klatsche. Da ist was drin. #RBLVfB— Basti Freshman (@anakin1893) 21. Oktober 2017

Auswärts ist der #VfB wie alkoholfreies Bier. Sieht cool aus, aber hat halt keinen Wumms. — Benjamin Brumm (@Tragisches3Eck) 21. Oktober 2017

Ich mag den Hannes, aber seine Aufstellungen sind tlw. echt furchtbar. "Am Gegner ausrichten" aber immer die doofe 5er Kette. #VfB— Francesco1893 (@jusfra1893) 21. Oktober 2017

