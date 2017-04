Netzreaktionen zum Derbysieg „VfB und KSC heute mit dem gleichen Ziel: Nie mehr 2. Liga“

Von kap 09. April 2017 - 19:02 Uhr

Die Anti-KSC-Choreo der VfB-Fans in der Mercedes-Benz-Arena.Foto: dpa

Der Derbysieg des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC wurde auch im Internet gebührend gefeiert. Doch neben der Euphorie wurden vor allem die Karlsruher Chaoten kritisiert, die einen Spielabbruch provozierten.

Stuttgart - Mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen den KSC hat der VfB Stuttgart das Südwest-Derby für sich entschieden. Für eine gewisse Zeit sah es allerdings danach aus, dass die Partie die 90. Minute nicht erleben wird – Karlsruher Chaoten hatten im Gästeblock Pyros gezündet und Feuerwerkskörper auf den Platz geschossen. Der Schiedsrichter drohte mit einem Spielabbruch.

Und so gab es auch im Netz neben den vielen freudigen Tweets zum Derbysieg auch haufenweise Kritik an den Chaoten, die die Spieler und Fans vollkommen unnötig in Gefahr bringen.

Wenn die Böller auf Spieler / Fans / Unbeteiligte geschossen werfen geht das natürlich null. #VfBKSC— Benni_. (@B3nni1899) 9. April 2017

Selbst der KSC hat so dämliche Fans nicht verdient #vfbksc— ASC1893 (@AlexS_VfB) 9. April 2017

In Karlsruhe hat man das mit der Cloud noch nicht so ganz verstanden. #vfbksc pic.twitter.com/9z0DvNEeyU— Markus (@mfrank0711) 9. April 2017

Ein Dank ging auch raus an die vielen Polizisten, die rund um das Derby im Einsatz waren:

Muss auch mal gesagt werden: Vielen Dank an alle von der @bpol_bepo die unseren sicheren Stadionbesuch sichergestellt haben! #VfBKSC— Paul Winkelmann (@spotstone_m) 9. April 2017

Mit dem 3er am Sonntag ischs halt oifach scheener!!! #Derbysieger, #VfBKSC und @PP_Stuttgart Danke 🙏 Jungs und Mädels! Schönen Feierabend!— 0711Girl (@dani17910) 9. April 2017

Und natürlich stand bei den meisten der Derbysieg im Vordergrund:

Wir steigen auf, wir steigen auf, wir steigen auf und ihr steigt aaaab!! #VfBKSC— anni (@einfach_anni) 9. April 2017

VfB⬆️ und KSC⬇️ heute mit dem gleichen Ziel!! Niemehr 2. Liga!! 😜 #vfbksc— fazzinho (@FazzoA) 9. April 2017

Zum Schluss noch weiß-rote Ostergrüße der besonderen Art: