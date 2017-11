Netzreaktionen zum 1:1 des VfB in Hannover Fans aus beiden Lagern sind sich einig

Von kap 25. November 2017 - 00:15 Uhr

Der VfB Stuttgart erreichte im Aufsteiger-Duell bei Hannover 96 ein 1:1. Foto: Pressefoto Baumann

Mit dem 1:1-Unentschieden des VfB Stuttgart bei Hannover 96 können die meisten Fans beider Lager leben. Kritik aus den Reihen der VfB-Fans gab es vor allem an der ungerechten Kartenverteilung.

Hannover/Stuttgart - Mehr als 50 Minuten lag der VfB Stuttgart in seinem Auswärtsspiel bei Hannover 96 in Führung, und doch wurde es wieder nichts mit dem ersten Sieg in der Fremde.

Mehr zum Thema

In der 2. Halbzeit wurde Hannover auch stärker, der VfB agierte zu passiv – und so kam es, wie es kommen musste: Die Schwaben fingen sich den Ausgleich ein. Wenigstens kann sich der VfB über den ersten Auswärtspunkt der Saison freuen. Am Ende steht dann wohl ein Unentschieden der gerechten Sorte. Und so sehen das auch die Fans aus beiden Lagern im Netz:

Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Jetzt in Bremen nicht verlieren und gut. #H96VfB— stefantastiko (@stefantastiko) 24. November 2017

Unser 1. Auswärtspunkt diese Saison. Man will ja nicht undankbar sein. #H96VfB— Der Domi 🇪🇺 (@Domi_TheView) 24. November 2017

Wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du heute mit einer Niederlage deines #VfB gerechnet (ich ehrlich gesagt auch). Deshalb lass uns doch einfach den 1 Punkt feiern. #H96VfB— Reimi (@Reimi0501) 24. November 2017

Wenn man bedenkt, dass uns Donis, Akolo, Mane, Ginczek, Burnic und Zimmermann fehlen + der Schiri gegen und gepfiffen hat und das unser erster Auswärtspunkt war, können wir eigentlich schon zufrieden sein. Dann muss halt @werderbremen dran glauben. #H96VfB— Benjamin Bakis (@plgrmplgrm) 24. November 2017

Und hier eine Auswahl an Meinungen der Hannover-Fans:

Leistungs gerechtes Remis, 1 Punkt war bei dem Spielverlauf wirklich das Maximum, in den nächsten Wochen hoffe ich das die Konter wieder zielstrebiger zuende gespielt werden #NiemalsAllein #H96VfB— Joni (@Joninator0107) 24. November 2017

am Ende war es ein gerechter Punktgewinn für beide #h96vfb— MichaelRueter (@MichaelRueter) 24. November 2017

Gekämpft und einen wichtigen Punkt mitgenommen, kann man mit leben.Sonderlob an Sane und Anto bockstark was die alles abgeräumt haben.In der Form sind sie unverzichtbar! #H96VFB #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 #H96VfB— dennis becker (@dennisbecker15) 24. November 2017

VFB hat besser gespielt, wir hatten Glück, dass #Zieler Elfmeter nicht kann und nie können wird... Alles in Allem geht das Ergebnis klar! 1:1 #h96vfb #h96 #NiemalsAllein— Follix (@follix) 24. November 2017

Einige VfB-Fans konnten die ungerechte Kartenverteilung nicht nachvollziehen:

Warum wir ( #vfb) allerdings bei #H96VfB 5 Mal so viele gelbe Karten sehen wie Hannover, erschloss sich mir weder während des Spiels noch mit etwas Abstand danach. Schien mir auch in Bezug auf Fouls und deren Schwere ausgeglichen. #dingert pic.twitter.com/xlzue8oXHI— Brain Drain (@braindrain21) 24. November 2017

Sechs Karten, Hannover eine? Nach dem Spielverlauf völlig daneben. #h96vfb— Christian Weste (@CWeste20) 24. November 2017

Manch ein VfB-Fan sah die bisherigen Auswärtsauftritte der Schwaben so:

Alles in allem herrschte dann doch eher Freude über den Auswärtspunkt: