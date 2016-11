Netzreaktionen zum 1000. Tatort „Krümelmonster überwältigt Täter“

Von Balthasar Wörner 14. November 2016 - 12:19 Uhr

Der 1000. Tatort punktete mit diversen Cameoauftritten und erreichte eine Quote von mehr als 30 Prozent. Dennoch sind in den sozialen Medien aufgrund einer Gebäck-Attacke Spott und Hähme zu vernehmen.





21 Bilder ansehen

Stuttgart - Nun war es also soweit, ein Stück kaum wegzudenkender deutscher Fernsehgeschichte ging am Sonntagabend in die tausendste Runde: der Tatort. In „Taxi nach Leipzig“ ehrt das Ermittlerduo Lindholm und Borowski (gespielt von Maria Furtwängler und Axel Milberg) den allerersten Tatort aus dem Jahr 1970. Auch dieser trägt den Titel „Taxi nach Leipzig“. So finden sich in der Hommage diverse Tatort-Legenden wieder, etwa Karin Anselm ist zu sehen, welche in den 1980er Jahren als „Hanne Wiegand“ ermittelte. Oder aber „Kommissar Markowitz“ (Günter Lamprecht), welcher auf einem Kongress spricht.

Mehr zum Thema

In einem nicht ganz modern anmutenden Opel-Omega-Taxi geraten die Kommissare mit einem weiteren Kollegen in einer Art Crossover (eigentlich Kiel und Hannover) an einen vom Afghanistankrieg psychisch gestörten Elite-Soldaten, welcher sich nun seinen Weg als Taxifahrer durch den banalen Alltag bahnt. Als dann in borowskischer Manier auf das Einhalten der Anschnallpflicht gepocht wird, brennen dem Soldaten auch schon die Sicherungen durch und das Genick des dritten Polizisten ist wortwörtlich im Handumdrehen gebrochen. Prompt finden sich Borowski und Lindholm als Geiseln gefesselt auf der Rückbank wieder.

„Packend und spannend“ oder „Schwachsinn hoch 1000“?

Wie bei wohl jedem Tatort gehen die Geschmäcker sehr weit auseinander, aber über Kunst lässt sich ja bekanntlich streiten. Während die einen voller Euphorie zu einem gelungenen Jubiläum applaudieren, lassen andere enttäuschte Töne in den sozialen Netzwerken wie Twitter anklingen.

Großartiger Tatort! Packend und spannend! Tolle Erzählebene !!! Glückwunsch zum 1000. #tatort1000 #tatort— Swantje v.Massenbach (@Swantje4) 13. November 2016

Super #Tatort! Tolle Atmosphäre. Nur das Ende war zu einfach. Lindholm endlich mal gut! 9.5/10 Punkte!— jungleland (@checkit03) 13. November 2016

Schwachsinn hoch 1000 #Tatort— Verwölkte Krennwurzn (@Krennwurzn) 13. November 2016

Ohne „Thiel und Boerne“

Hin und wieder ist auch auf Twitter zu vernehmen, dass Zuschauer mit der Besetzung des Tausenders nicht ganz d’accord sind. Viele hätten sich für das Jubiläum das Münsteraner Duo „Thiel und Boerne“ gewünscht. Doch die Publikumslieblinge blieben dieser Folge fern. Nichtsdestotrotz schwingt auch eine gewisse Erleichterung mit, dass nicht alle Kommissare durchs Bild laufen durften.

Ich hätte gern Professor Boerne in diesem Taxi. #tatort— Lisa (@galantgeloest) 13. November 2016

Ich bete dafür, das Til Schweiger nicht zusteigt #tatort— El Holleriño (@C_Holler) 13. November 2016

Scherzkekse auf Twitter

Besondere Aufmerksamkeit wird im Netz einem Keks zuteil, welcher in zerkrümelter Form zur finalen Überwältigung des Bösen beiträgt. Borowski kommt der glorreiche Einfall, Kekskrümel in die Augen des taxifahrenden Soldaten zu werfen, was diesen dann tatsächlich außer Gefecht setzt. Ob diese zugegebenermaßen eher ungewöhnliche Attacke im echten Leben die gewünschte Wirkung erzielen würde, bleibt mal dahingestellt. Dennoch können sich die treuen Fans der klassischen Sonntag-Abendunterhaltung den ein oder anderen Scherz über das „Krümelmonster“ Borowski und den heimlichen Star, das Stück Gebäck, nicht verkneifen.

Nicht auszudenken, was Borowski alles mit Salzstangen oder Lakritzschnecken angestellt hätte. #Tatort— sitzkartoffel (@kartoffelsitz) 13. November 2016

Ab morgen dürfen Kekse nicht mehr ins Handgepäck im Flugzeug. #Tatort— Christoph Meurer (@RheinReporter) 13. November 2016

Keksangriff im #Tatort. Krümelmonster überwältigt Täter.— Maximal Jan (@Janwaldsied) 13. November 2016