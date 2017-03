Netzreaktionen zu VfB Stuttgart gegen VfL Bochum Von Ginczek-Jublern und Aufstiegs-Panik

Von mrz 11. März 2017 - 15:05 Uhr

Der VfB Stuttgart kommt gegen den VfL Bochum nur zu einem 1:1-Unentschieden. Im Netz herrscht anschließend geteilte Stimmung. Vor allem ein Fakt sorgt aber für eine gewisse Panik.





Stuttgart - Zwei Unentschieden in Folge. Und bei Teilen der Fans des VfB Stuttgart herrscht nach dem 1:1 am Freitagabend gegen den VfL Bochum schon Panik, dass es mit dem Aufstieg nicht klappen könnte. Dabei bestätigte der VfB mit dem Remis lediglich einen Trend in der 2. Liga (welchen Trend, lesen Sie hier).

Dieser Twitter-Nutzer fasste die Stimmung rund um den VfB ganz gut zusammen:

lang="de" dir="ltr">-Tabellenführer -meiste Punkte -bestes Torverhältnis -beste Offensive - 7 Spiele in Folge ungeschlagen #VfB-TL: Alles ist aus. #VfBBOC pic.twitter.com/5eMCwP3LQy— Trashkob (@Trashkob) March 11, 2017

Eine Rolle bei der ganzen Panik spielt wohl auch, dass die Konkurrenz um Union Berlin dem VfB in der Tabelle näherkommt und der Vorsprung an den vergangenen beiden Spieltagen geschmolzen ist.

lang="de" dir="ltr">Mit so einer Leistung wird es eng mit dem Aufstieg.



ENTTÄUSCHUNG PUR HEUTE 😠😢 #VfBBOC #VfB— M 🌻 I ❤ A (@MiaGarcia96) March 10, 2017

lang="de" dir="ltr">Wär ja auch zu schön gewesen, weiterhin ein angemessenes Punktepolster zu haben. Scheiße. #VfB #VfBBOC— Ute Lochner (@Aleksch1893) March 10, 2017

Doch nicht alle Fans waren nach dem zweiten sieglosen Spiel in Folge negativ gestimmt. Viele freuten sich vor allem ob des ersten Treffers von Daniel Ginczek seit dem Jahr 2015:

lang="de" dir="ltr">Heute mal wieder mit #Ginczek Trikot im Stadion gewesen und endlich hat er wieder getroffen. Freut mich so für ihn! #VfB #VfBBOC— Patrick (@RUNVfB) March 10, 2017

lang="de" dir="ltr">Das Tor von Daniel Ginczek heute war Gänsehaut pur. Danke für diesen Moment ⚪️🔴⚪️ #VfB #VfBBOC— Bodo (@BodamerBodo) March 10, 2017

