Netzreaktionen zur US-Wahl „Renne, wer kann!“

Von kaw 09. November 2016 - 06:22 Uhr

Das Bild dieser Frau auf einer demokratischen Wahlparty in New York fasst die negativen Reaktionen auf den Vorsprung von Donald Trump zusammen.Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Am frühen Mittwochmorgen sieht es bei der US-Wahl nach einem Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aus. Im Netz verschaffen einige Nutzer ihrer Panik Luft. Hier versammeln wir eine Auswahl der Reaktionen.

Stuttgart - Am frühen Morgen nach der US-Wahlnacht liegt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump vorne. (Stand 5:25 Uhr MEZ). Wichtige Staaten wie Florida, Ohio, und Wisconsin hat er gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton für sich entschieden.Dass diese Möglichkeit des Wahlausgangs Realität werden könnte, haben offenbar einige Menschen nicht für möglich gehalten. Auf Twitter und Facebook verschaffen sich viele Nutzer ob der Ereignisse Luft. Hier versammeln wir Netzstücke von Usern und Medien.

Mehr zum Thema

Hier geht es zu unserem Live-Blog zur US-Wahl.

Hier geht es zum aktuellen Stand der Stimmen-Auszählungen.

Europa überlegt, wie man jetzt mit Trump umgeht. Eine Strategie wäre, ihm auf einer Karte zu zeigen, wo Europa liegt. #USWahl2016 — extra3 (@extra3) 9. November 2016

I'm embarrassed to be living in America right now. #ElectionNight #demvotes — Politics Of Color (@GeeksOfColor) 9. November 2016

The state that will be most affected by climate change (#Florida) is voting for climate change denier...#ElectionNight pic.twitter.com/NK8Iis8VkT — Troy Osinoff (@yo) 9. November 2016