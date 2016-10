Netzreaktionen zu Uniqlo in Stuttgart „Das ist gar keine öffentliche Stadt-Toilette?“

Von jub 26. Oktober 2016 - 16:01 Uhr

Auf Facebook haben bereits mehr als 500 Menschen für die Eröffnung der Uniqlo-Eröffnung am Freitag in Stuttgart zugesagt, mehr als 2000 bekunden Interesse.Foto: AP

Am Freitag eröffnet die japanische Modemarke Uniqlo eine Filiale in Stuttgart. Die Netzgemeinde ist geteilter Meinung: Viele planen bereits ihren Besuch, andere kritisieren das Überangebot an Billig-Modeketten. Und der Name sorgt für jede Menge lustige Kommentare.

Stuttgart - An diesem Freitag um 10 Uhr eröffnet die japanische Modekette Uniqlo eine Filiale auf der Stuttgarter Königstraße. Das ist der erste deutsche Standort außerhalb Berlins. In der Bundeshauptstadt gibt es bereits drei Filialen, nun wird getestet, wie die Modemarke, die vor allem einfarbige Klamotten ohne größeren Schnick-Schnack verkauft, jenseits von Berlin ankommt. Bei der ersten Uniqlo-Eröffnung in Berlin standen die Kunden jedenfalls meterlang Schlange vor der 2700 Quadratmeter großen Filiale. Dies könnte sich in Stuttgart wiederholen: Bei der Facebook-Veranstaltung zu der Eröffnung haben sich bereits mehr als 2000 Menschen als „interessiert“ gezeigt, mehr als 500 Nutzer haben sicher zugesagt.

Bevor Uniqlo seine Türen öffnet, haben wir im Vorhinein bereits mit Experten gesprochen und sechs Gründe gefunden, warum die Modekette aus Japan so beliebt ist. Außerdem haben wir acht Fakten zu Uniqlo gesammelt. Auf Twitter und Facebook sind die Reaktionen auf die Berichterstattung über den Neueinzug in der Königstraße gespalten. Viele Internetnutzer freuen sich darüber, dass sie künftig ein noch größeres Angebot an preiswerter, alltagstauglicher Kleidung in Stuttgart haben und planen bereits den ersten Besuch in der Königstraße 33.

„Uniqlo ist dope Bro“, schreibt ein Nutzer auf Facebook

Ein Nutzer meint sogar, dass Uniqlo „dope“ sei, was so viel bedeutet wie sehr cool/lohnenswert/süchtig machend.

Doch nicht alle Reaktionen sind so positiv. Viele kritisieren, dass es angesichts der bereits vorhandenen Modeketten im Stuttgarter Stadtzentrum wie Primark, TK Maxx, H&M, Zara & Co. keine weiteren mehr brauche.

Die kritischen Nutzer meinen, dass bei derart niedrigen Preisen keine faire Herstellung dahinter stecken könne.

„Das ist gar keine öffentliche Stadt-Toilette?“, unkt ein Twitter-Nutzer

Ein großer Teil der Kommentare ist weder positiv, noch negativ – sondern vielmehr amüsiert. Das liegt an dem Namen Uniqlo, von dem die meisten Internetnutzer nicht recht zu wissen scheinen, wie man diesen ausspricht. „Youniqlou“ oder „Uni-Klo“ – oder ganz anders?

Hä... Die liefern Klamotten in dieses #UNIQLO? Das ist garkeine öffentliche Stadt-Toilette? #Stuttgart— Darijan Briški (@rajvosa7) 25. Oktober 2016

Laut der Facebookveranstaltung wird bei der Eröffnung am Freitag um 10 Uhr ein symbolisches rotes Band durchschnitten, während traditionell japanische Taiko-Trommler die Zeremonie musikalisch begleiten. Außerdem erhalten die ersten 200 Besucher einen Kaschmirschal sowie eine Tasche mit dem Aufdruck: „From Tokyo to Stuttgart“. Eine der Taschen enthalte einen Gutschein für eine Reise nach Tokio für zwei Personen. Zudem soll es am gesamten Eröffnungswochenende zu jeder vollen Stunde ein Gewinnspiel geben, bei dem Klamotten oder Taschen verlost werden.

Auf jeden Fall sind wir bei der Eröffnung der Uniqlo-Filiale in Stuttgart am Freitag vor Ort dabei. Neben umfassender Berichterstattung werden wir ein Video auf unsere Seite stellen und bieten einen Facebook-Livestream an.