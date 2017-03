Netzreaktionen zu Podolskis Abschied „Der hat so einen Abschluss wirklich verdient“

Von noa 23. März 2017 - 12:26 Uhr

Lukas Podolski hat sich im Spiel gegen England mit einem Traumtor von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet – und das Netz feiert ihn dafür.





Dortmund/Stuttgart - Schöner könnte ein Abschied kaum sein: Sein letztes Spiel im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Lukas Podolski am Mittwochabend mit einem Traumtor gekrönt: Aus 20 Metern in den Winkel schießt Podolski die DFB-Elf zum 1:0-Sieg gegen England. Das letzte Spiel des 31-Jährigen in der Nationalmannschaft in Dortmund verfolgten ab 20.50 Uhr im Ersten 9,71 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 32,0 Prozent. Fast jeder dritte Fernsehzuschauer um die Zeit sah Poldis Aktionen auf dem Platz – für die er viele Ritterschläge bekam, auch im Netz.

So twitterte sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege und Ex-VfB-Spieler Kevin Großkreutz ein Foto, das ihn zusammen mit Podolski und dem WM-Pokal zeigt. Dazu schreibt Großkreutz: „Tschö, mein Freund. Danke für alles, ich verneige mich.“

Einer der amüstantesten Beiträge kam wohl aus dem Twitter-Kanal von England-Legende Gary Lineker: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen“: Diesen legendären Spruch wandelte der frühere Torjäger nach Podolskis spektakulärem Siegtor über England ab. „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende tritt Podolski richtig hart zu und die Deutschen gewinnen schon wieder“, twitterte Lineker.

Football is a simple game. 22 men chase a ball around for 90 minutes. Podolski kicks it really hard and Germany win....again.— Gary Lineker (@GaryLineker) 22. März 2017

Auch bei den Fans im Netz gab es zahlreiche Reaktionen zu Lukas Podolskis Abschied von der deutschen Nationalmannschaft – mal lustig, mal huldigend. Hier eine kleine Auswahl an Tweets:

Der hat so einen Abschluss wirklich mal verdient #Podolski ✌️😎😎⚽️👏👏— Roland S. (@s_sahler) 22. März 2017

"klar ist die nähe von köln nach dortmund nicht so weit weg." #podolski— Tim Lüddecke (@tim_lue) 22. März 2017

Jetzt halte ich es auch für möglich, dass er gleich auf einem Geißbock in den Sonnenuntergang reitet. #Podolski #GERENG— jensen (@jensotto83) 22. März 2017