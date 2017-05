Netzreaktionen „Was haben VfB und NRW gemeinsam? Sie sind kraftlos“

Von kap 14. Mai 2017 - 21:20 Uhr

VfB-Stürmer Simon Terodde am Boden.Foto: Pressefoto Baumann

Die Fans des VfB Stuttgart bewerten die Niederlage im Spitzenspiel unterschiedlich. Manche sind enttäuscht, andere freuen sich auf kommenden Sonntag, wiederum andere nehmen’s mit Humor.

Hannover - Es hat nicht sollen sein: Der VfB Stuttgart konnte am vorletzten Spieltag die Rückkehr in die 1. Bundesliga nicht fix machen.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Hannover sind die Schwaben allerdings so gut wie aufgestiegen – Arminia Bielefeld sei Dank, die den dritten VfB-Konkurrenten Eintracht Braunschweig mit 6:0 aus dem Stadion fegten.

Gemischte Gefühle bei den Fans

Also gilt für den VfB: Spiel verloren und trotzdem näher am großen Ziel. Und so sahen auch die Fans im Internet die Niederlage mit gemischten Gefühlen.

Einerseits machte sich Enttäuschung breit:

Andere mahnten dagegen, jetzt erstmal Ruhe zu bewahren und freuen sich jetzt schon auf kommenden Sonntag:

Ein Dank geht natürlich auch an die Arminen:

Manche verdauen die Niederlage auf ihre Weise:

Wiederum andere sehen Parallelen zur NRW-Wahl: