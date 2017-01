Netzreaktionen auf „Bild“-Interview „Wie Trump Euch am Ring durch die Arena führt“

Von red 16. Januar 2017 - 08:32 Uhr

Das „Bild“-Interview mit Donald Trump sorgt auch im Netz für Aufsehen. Neben viel Kritik einerseits und lobenden Worten für den künftigen US-Präsidenten andererseits geraten die Medien ins Kreuzfeuer.

Stuttgart - Am Freitag tritt Donald Trump das Amt des US-Präsidenten an. Schon vorher sorgt ein Interview mit ihm für Furore.

Darin droht er deutschen Autobauern mit Strafzöllen, bezeichnet Angela Merkels Flüchtlingspolitik als katastrophalen Fehler und nennt die Nato „obsolet“.

Das Echo im Netz ist zweigeteilt. Einige User befürworten den Kurs des neuen Präsidenten.

Wie sich jetzt alle in den oberen Etagen wegen #Trump ins Höschen machen. Lustig ...

Andere hingegen sind entsetzt:

Noch ist unklar, was schlimmer ist: Der Montag an sich oder das Trump-Interview in "Bild". Vermutliche eine Mischung aus beidem.