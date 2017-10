Netflix Streaming-Dienst erhöht die Preise!

Von (hom/spot) 05. Oktober 2017 - 19:38 Uhr

Netflix dreht an der Preisschraube Foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Netflix-Fans werden künftig mehr zur Kasse gebeten. Der beliebte Streaming-Dienst erhöht seine Preise. Wie viel die User monatlich mehr zahlen müssen, hängt vom jeweils gebuchten Tarif ab.

Zunächst waren nur die Kunden in den USA betroffen, doch auch in Deutschland wird der Streaming-Dienst Netflix moderat an der Preisschraube drehen. Das bestätigte das Unternehmen der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage und teilte dazu folgendes Statement mit: "Von Zeit zu Zeit werden die Netflix-Tarife und -Preise angepasst, während wir mehr exklusive TV-Serien und Filme hinzufügen, neue Produkteigenschaften einführen und das Gesamterlebnis von Netflix verbessern, damit Mitglieder noch schneller großartige Titel finden, die sie anschauen können." Doch was heißt das konkret? Ein Blick auf die einzelnen Tarife:

Basis-Tarif (1-Geräte-Abo mit SD)

Die beliebte Netflix-Serie "Orange Is the New Black" können Sie hier auch auf Blu-ray bestellen

Der Basis-Tarif von 7,99 Euro pro Monat bleibt in Deutschland und Österreich unverändert. Allerdings dürfte dieser Tarif von den wenigsten Usern genutzt werden, da hier Filme und Serien nur in Standardauflösung (SD) und auf maximal einem Gerät gleichzeitig gestreamt werden können.

Standard-Tarif (2-Geräte-Abo mit HD)

Mit dem Standard-Tarif können die Titel auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Bildqualität wiedergegeben werden. Mussten User hier bisher 9,99 Euro pro Monat zahlen, so werden in Deutschland und Österreich nun 10,99 Euro fällig.

Premium-Tarif (4-Geräte-Abo mit HD/Ultra-HD 4K)

Beim Premium-Abo, das die Wiedergabe auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD-Bildqualität möglich macht, ist der Preissprung am höchsten. Netflix verlangt hier nun in Deutschland und Österreich zwei Euro mehr und setzt den Monatspreis auf 13,99 Euro fest.

Netflix teilt außerdem mit, dass In den letzten drei Jahren - seit dem Marktstart im deutschsprachigen Raum - die Anzahl der Titel, die in Deutschland gezeigt werden können, um 169 Prozent und in Österreich sogar um 175 Prozent gestiegen ist. Im Jahr 2017 habe Netflix mehr als 1000 Stunden an Originalinhalten hinzugefügt. Insgesamt habe das Unternehmen seit seiner Markteinführung in Europa im Jahr 2012 zwei Milliarden Dollar in europäische Produktionen (Lizenz-, Original- und Koproduktionen) investiert. Bis heute seien dabei mehr als 100 Originalproduktionen entstanden. So auch die erste deutsche Originalserie "Dark", die im vergangenen Monat auf dem Toronto Film Festival uraufgeführt wurde, und ab Winter auf Netflix zu sehen sein wird.