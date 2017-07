Nepal Wilder Elefant tötet Mann

21. Juli 2017 - 14:50 Uhr

Ein Elefant hat in Nepal einen Mann getötet. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn

Furchtbares Unglück in Nepal: Ein 58-Jähriger ist in seiner Blechhütte von einem wilden Elefanten überrascht und getötet worden. Seinen Angehörigen gelang die Flucht.

Trizuga - Ein Mann ist in Nepal von einem wilden Elefanten getötet worden. Das Tier drang am Freitagmorgen (Ortszeit) in die Blechhütte des 58-Jährigen in einem Dorf in der Nähe eines Tierschutzgebiets im Südosten des Landes ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Angehörigen des Mannes seien geflüchtet, er habe aber nicht schnell genug laufen können. Die zerfleischte Leiche des Mannes wurde demnach wenige Meter von der Hütte entfernt gefunden.

Begegnungen zwischen Menschen und wilden Tieren in nepalesischen Dörfern nahe Wäldern und Nationalparks haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Vor wenigen Wochen hatte ein Leopard im Westen des Landes ein 13-jähriges Mädchen getötet.