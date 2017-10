Nellys Abenteuer SWR will umstrittenen Kinderfilm früher als geplant zeigen

Von red/dpa 13. Oktober 2017 - 21:35 Uhr

Der Südwestrundfunk will den umstrittenen Kinderfilm „Nellys Abenteuer“ früher ausstrahlen als eigentlich geplant war. Foto: dpa

Einige Politiker hatten sich gegen die unkommentierte Ausstrahlung des Spielfilms „Nellys Abenteuer“ ausgesprochen. Der Film beinhalte rassistische und gegen Roma gerichtete Züge, hieß es von Seiten der Kritiker.

Stuttgart - Nach Kritik der Sinti und Roma will der SWR den Kinderfilm „Nellys Abenteuer“ deutlich früher ausstrahlen und mit einer Diskussionssendung verknüpfen. Das teilte der Südwestrundfunk am Freitag in Stuttgart mit. Derzeit werde viel geredet und geschrieben über das Werk, sagte SWR-Programmdirektor Christoph Hauser. „Es wird jetzt Zeit, dass nicht allein auf Grundlage von Statements über den Film geurteilt wird. Unsere Zuschauer müssen sich selbst ein Bild machen können.“ Daher soll der Streifen statt am 3. Dezember nun am 12. November (13.00 Uhr) gezeigt werden. „In einer direkt anschließenden Sendung kann dann eine Diskussion stattfinden, die dem Film gerecht werden kann.“ (14.30 Uhr, 45 Minuten).

Zuvor hatten sich Thüringer Landtagsabgeordnete der Grünen gegen die unkommentierte Ausstrahlung des Spielfilms im Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA, 18. November) ausgesprochen. „Nellys Abenteuer“ stelle Roma klischeehaft und stereotyp dar, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief. In einem vom Zentralrat der Sinti und Roma in Auftrag gegebenem Gutachten heißt es über den Film: „Hängen bleibt jedoch das Bild von den kriminellen, unzivilisierten, disziplinlosen und triebgesteuerten Roma, die keine Moral kennen.“

Hauser hatte den Vorwurf, der Film beinhalte rassistische und gegen Roma gerichtete Züge, zurückgewiesen. Erzählt wird die Geschichte einer 13-Jährigen, die es mit ihrer Familie nach Rumänien verschlägt.