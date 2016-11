Neckartenzlingen Fünf Verletzte bei Feuer in Schreinerei und Wohnhaus

Von red/dpa 12. November 2016 - 10:51 Uhr

Bei einem Feuer in einer Schreinerei und einem Wohnhaus in Neckartenzlingen sind fünf Menschen verletzt worden. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.





Neckartenzlingen - Bei einem Brand in einer Schreinerei in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer am Samstagmorgen in der Schreinerei aus und griff auf ein angebautes Wohnhaus über. Vier Bewohner und eine Polizistin kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch das Metalldach des Gebäudes erschwert und dauerten daher lange. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei mehrere hunderttausend Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Mittag. Die Feuerwehren von Neckartenzlingen sowie der umliegenden Gemeinden und Städte Neckartailfingen, Bempflingen, Nürtingen, Metzingen sowie spezialisierte Fachkräfte der Feuerwehren aus Ostfildern und Esslingen waren mit insgesamt 110 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 14 Einsatzkräften vertreten.