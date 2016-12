Navidiebstahl in Stuttgart Bei Polizeikontrolle entwischt

Von Christine Bilger 14. Dezember 2016 - 08:57 Uhr

Ein Kriminaltechniker untersucht einen aufgebrochenen BMW.Foto:

Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend einen guten Riecher gehabt und ein Auto gestoppt, in dem gestohlene Navisysteme lagen. Die Männer im Auto nahmen jedoch Reißaus.

Stuttgart - Seit Wochen sucht die Stuttgarter Polizei Navidiebe. Am Dienstagabend hätte sie wohl beinahe zwei Tatverdächtige erwischt. Aber eben nur beinahe: Bei einer Polizeikontrolle ließen die zwei Männer ihr Fahrzug zurück und nahmen Reißaus. Die Beamten verfolgten die Verdächtigen noch, verloren aber ihre Spur.

Fahrzeug mit Ausfuhrkennzeichen angehalten

Die Polizei stoppte das Auto am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Heilbronner Straße, um es zu kontrollieren. Sie hatten einen Seat Ibiza mit Ausfuhrkennzeichen ins Visier genommen. Der Fahrer hielt an, rannte dann aber los, sobald der Wagen stand. Als die Beamten nach der vergeblichen Verfolgungsjagd in den Wagen schauten, wurde ihnen klar, warum: Sie entdeckten drei aus Fahrzeugen ausgebaute Navigationssysteme. Die Spurenauswertung läuft. Ob Papiere im Auto lagen, die Aufschluss über die Identität der Männer geben können, ist noch nicht bekannt.

Seit dem Sommer kommen in Stuttgart immer wieder Navisysteme weg. Die Täter suchen gezielt BMW-Fahrzeuge aus. Ähnlich wie bei einer Serie im vergangenen Sommerschlagen sie in den meisten Fällen die hinteren Dreiecksscheiben ein, um die Autos zu öffnen. Danach bauen sie die ins Armaturenbrett integrierten Anlagen aus.