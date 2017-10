Naturpark Schönbuch Innenminister besucht Einsatzkräfte bei Großübung

Von red/dpa/lsw 14. Oktober 2017 - 15:31 Uhr

Im Naturpark Schönbuch loderten am Samstag die Flammen. Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen probten den Ernstfall. Auch Innenminister Strobl war vor Ort.





Tübingen - Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Samstag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einer Großübung im Naturpark Schönbuch besucht. Der Minister betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit über Landkreise und Regierungsbezirke hinweg sei: „Katastrophen machen nicht vor Kreisgrenzen Halt. Es ist wichtig, dass sie bei der Zusammenarbeit im Ernstfall keine Rolle spielen.“ Strobl bedankte sich bei den beteiligten Rettungshelfern und zollte ihrer Leistung Respekt: „Diejenigen, die heute bei der Übung im Einsatz sind, sind die gleichen, die im Einsatz sind, wenn es ernst wird.“

Das geprobte Szenario war eine extreme Hitzewelle, die für Feuer im Wald, aufgeweichte Straßenbeläge und gesundheitliche Notfälle sorgt. Für die Retter gab es an den zehn verschiedenen Einsatzorten im Naturpark Schönbuch alle Hände voll zu tun: Während Sanitäter auf der Autobahn neben einem umgestürzten Bus eine verletzte Schülergruppe versorgten, war die Bergwacht an einem Steilhang im Waldgebiet damit beschäftigt, einen Schwerverletzten auf einer angeseilten Trage aus der Grube zu ziehen. Auch der Umgang mit Explosionen und das Löschen aus dem Hubschraubern gehörten zu den Aufgaben der Rettungskräfte.

Schon am frühen Morgen rückten die ersten Einheiten aus den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen aus, um die ersten Großbrände zu löschen. Insgesamt waren 2300 Einsatzkräfte mit fast 400 Fahrzeugen beteiligt. Neben Polizei und Feuerwehr gehörten dazu auch Hilfsorganisationen wie die Malteser oder das Technische Hilfswerk. Die Autobahn 81 war um die Anschlussstelle Gärtringen aufgrund der Übung zunächst in Teilen gesperrt, ebenso wie die Landesstraße 1208 zwischen Tübingen und Bebenhausen. Beide sollten am Nachmittag wieder freigegeben werden. Der Naturpark Schönbuch kann trotz der Übung von Gästen besucht werden.