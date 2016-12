Reparaturarbeiten auf S-Bahn-Strecke Mehr Baustellen und mehr Nachtzüge

Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt 10. Dezember 2016 - 12:00 Uhr

Im S-Bahn-Tunnel in der Innenstadt sind viele Reparaturen nötig. Sie werden in 35 Nächten jeweils von Montag auf Dienstag erledigt. Diesen Montag geht es los.Foto: Lg/Piechowski

Nachtschwärmer können sich freuen, denn die S-Bahnen sind ab Sonntag an den Wochenenden durchgängig unterwegs. Zum Wochenbeginn gibt es aber nachts öfters Bauarbeiten auf der Stammstrecke.

Stuttgart - Vom 12. Dezember an beginnt die Bahn in Nächten zu Dienstagen mit Wartungs- und Reparaturarbeiten auf der unterirdischen Stammstrecke zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Insgesamt sind bis weit ins nächste Jahr hinein 35 so genannte Instandhaltungsfenster geplant, mit denen die Bahn ihre Anlagen auf Vordermann bringen will. Gearbeitet wird nach Angaben des Schienenkonzerns jeweils in den Nächten von Montag auf Dienstag zwischen 22.30 und 4.30 Uhr.

Mehr zum Thema

Gleichzeitig verbessert die Bahn den Nachtverkehr der S-Bahn in Stuttgart und in der Region. Vom 11. Dezember an kommt in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils eine vierte Fahrt hinzu. Dadurch fährt je Linie und Richtung ein Zug mehr pro Nacht, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Zwischen der letzten S-Bahn in der Nacht und der ersten S-Bahn am Morgen gibt es keine Pause, sodass am Wochenende in der Region Stuttgart ein 24-Stunden-Service angeboten wird. Die Bahn setzt im Nachtverkehr auf den Linien S 1, S 2, S 5 und S 6 Vollzüge ein. Die Fahrten der Nachtbuslinien und Ruftaxis in der Region passen sich entsprechend an (siehe Infokasten).

Im Tunnel ist nur ein Gleis befahrbar

Während der Arbeiten im Stammstreckentunnel kommt es in den Nächten von Montag auf Dienstag zu Engpässen. In dieser Zeit steht in dem zweispurigen Tunnel nur ein Gleis zur Verfügung. Deshalb müssten die Fahrstrecken der nächtlichen S-Bahn-Züge angepasst werden, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Die zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck verkehrende Linie 1 führt diesen Montag ab 22.30 Uhr über den Hauptbahnhof (oben) ohne Halte bis Vaihingen. Die S-Bahn-Linie 3 fährt zwischen Flughafen, Vaihingen und Hauptbahnhof (oben) und Backnang. Bei der S 4 (Backnang-Marbach-Schwabstraße) entfallen die Stationen Hauptbahnhof (tief) bis Schwabstraße. Die Züge fahren nur zum Hauptbahnhof (oben). Auch die S 6/60 (Böblingen-Weil der Stadt-Schwabstraße) endet im Hauptbahnhof (oben). Die Linien S 2 und S 5 verkehren laut Bahn wie üblich, allerdings mit angepassten Fahrzeiten.

Bei Großveranstaltungen wird nicht geschafft

„Wir haben die Instandhaltungsfenster in die relativ nachfrageschwachen Nächte von Montag auf Dienstag gelegt, um den S-Bahn-Fahrgästen Einschränkungen im Zugangebot zu ersparen“, erklärte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Da die Stuttgarter S-Bahn auch an den Wochenenden nachts auf allen Linien einen durchgehenden Stundentakt anbiete, seien Instandhaltungsarbeiten an Samstagen und Sonntagen nahezu unmöglich. Durch die über das Jahr 2017 verteilten Zeitfenster könnten die Instandhaltungsarbeiten besser geplant und zwischenzeitlich notwendige Reparaturen integriert werden.

Bei Großveranstaltungen wie Frühlings- oder Volksfest oder an Feiertagen finden nach Angaben der Bahn keine Instandhaltungsarbeiten statt. Und bei VfB-Heimspielen an Montagen beginnen die Arbeiten erst um 23 Uhr, damit die Fußballfans nach dem Spiel normal abreisen können. Die Fahrplanänderungen seien im Jahresfahrplan 2017 enthalten und über die elektronische Fahrplanauskunft beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) abrufbar, heißt es bei der Bahn.