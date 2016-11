Nahverkehr in der Region Stuttgart S-Bahnen ET 420 auf letzter Fahrt

Von dud 01. November 2016 - 17:06 Uhr

Die ET 420 werden in der Region Stuttgart nicht mehr fahren.Foto: Kraufmann

Sie prägten von 1978 bis zur Jahrtausendwende das Bild der Stuttgarter S-Bahn: die zuerst silbrig-orangefarbenen, später knallroten ET 420. Jetzt werden die letzten beiden Fahrzeuge ausgemustert – und jeder kann auf der Abschiedsfahrt dabei sein.

Stuttgart - Sie prägten mehr als zwei Jahrzehnte das Bild der S-Bahn in der Region Stuttgart, jetzt haben sie nach 38 Jahren ausgedient: Am Freitag, 4. November, sind die zwei letzten S-Bahn-Züge der Baureihe 420 unterwegs. Danach fahren in der Region ausschließlich 157 moderne S-Bahnen der Baureihen 423 und 430. Alle Fahrzeuge sind klimatisiert sowie mit Echtzeitanzeigen, Komfortsitzen und freundlichem Innenraum ausgestattet. Im Münchner S-Bahnnetzsind noch rund 15 Fahrzeuge eingesetzt, die 2014 von Stuttgart kamen.

Bis zur Jahrtausendwende allein im Einsatz

Nach dem Start des S-Bahnverkehrs im Jahr 1978 verkehrten die silbrig-orangefarbenen 420er über zwei Jahrzehnte in der Region. Die Jahrtausendwende brachte den Anfang vom Ende für sie. Zunächst kamen moderne Fahrzeuge der Nachfolgebaureihe 423 zum Einsatz, ab 2013 die neueste Fahrzeuggeneration der Baureihe 430.

Sonderfahrten für die Öffentlichkeit

Mit fünf Sonderfahrten für die Öffentlichkeit verabschieden sich die zwei letzten 420er (Fahrzeuge 450 und 461) am Freitag. Es gelten die Tickets des VVS. Die Züge verkehren ohne Halt auf den Unterwegsstationen von und nach Stuttgart Hauptbahnhof (oben): ab 13.24 Uhr (Gleis 1), an Ludwigsburg 13.49 Uhr (Gleis 3), ab Ludwigsburg 13.57 Uhr (Gleis 3), an Stuttgart (Gleis 9); ab Stuttgart 14.43 Uhr (Gleis 9), an Stuttgart-Vaihingen 14.56 Uhr (Gleis 1), ab Stuttgart-Vaihingen 15.01 Uhr (Gleis 1), an Stuttgart 15.25 Uhr (Gleis 12); ab Stuttgart 15.36 Uhr (Gleis 12), an Plochingen 15.56 Uhr (Gleis 10). Fahrplaninfos gibt es auch unter www.s-bahn-stuttgart.de