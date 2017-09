Nahe Strandhaus von Taylor Swift Mysteriöses Objekt aus Wasser geborgen

Von red/AP 01. September 2017 - 16:49 Uhr

In der Nähe des Strandhauses von Taylor Swift ist ein mysteriöses Objekt entdeckt worden. (Archivbild) Foto: Invision

Ein mysteriöses Objekt ist am Donnerstag vor der Küste von Westerly aus dem Wasser gezogen worden – ganz in der Nähe eines Strandhauses von Sängerin Taylor Swift. Worum es sich handelt, kann noch niemand sagen.

Westerly - Rätselraten um ein mysteriöses Metallobjekt im US-Staat Rhode Island: Es wurde am Donnerstag vor der Küste von Westerly aus dem Wasser gezogen, ganz in der Nähe eines Strandhauses von Sängerin Taylor Swift. An Land entpuppte sich das kreisrunde Objekt als viel größer als zunächst gedacht.

Mehr zum Thema

Zunächst war angenommen worden, es könnte sich um ein Gerät zur Verfolgung des akustischen Doppler-Effekts handeln, das der Strömungsmessung dient. Ein solches Gerät ist knapp 1,4 Meter lang. Doch das am Donnerstag am East Beach an Land gebrachte Objekt ist etwa doppelt so groß. Er hoffe, dass sich nach den Medienberichten jemand melde, der wisse, worum es sich handele, sagte Peter Brockmann, Präsident der Vereinigung East Beach, der Zeitung „The Westerly Sun“.