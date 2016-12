Nahe Ludwigsburg Schwangere Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Ludwigsburg wird eine Schwangere schwer verletzt.Foto: dpa

In Ludwigsburg missachtet ein Autofahrer die Vorfahrt einer 31-Jährigen – das hat schlimme Folgen. Drei Menschen werden bei dem Crash verletzt, darunter auch eine Schwangere.

Ludwigsburg - Drei Menschen sind bei einem Unfall nahe Ludwigsburg verletzt worden, darunter eine schwangere Frau schwer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 37-Jähriger mit seinem Wagen an einer Einmündung abgebogen, ohne dabei auf die Vorfahrt einer 31-Jährigen zu achten.

Der Wagen der schwangeren Frau geriet nach dem Zusammenstoß in den Gegenverkehr und krachte gegen ein drittes Auto. Dessen Fahrer sowie die Beifahrerin des Verursachers erlitten leichte Blessuren. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. An allen drei Autos entstand nach dem Unfall am Donnerstagabend Totalschaden.