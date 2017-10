Nadlerstraße in Stuttgart Der Baulärm zerrt an den Nerven

Von hwe 20. Oktober 2017 - 15:43 Uhr

Stuttgart, die Stadt der Baustellen: derzeit zerrt der Lärm an der Nadlerstraße an den Nerven der Menschen.





S-Mitte

Für die einen wird es laut Werbetransparent „in 2018 ein sehr ruhiger, beschaulicher Ort“, für die anderen ist es seit Wochen ein Quell ständigen Lärms: der Rückbau des Europahauses an der Nadlerstraße schreitet voran. Längst ist das Gebäude ausgebeint und zum Teil auch geschleift. Doch bis „die kleine Hotelpersönlichkeit“ (so ein weiteres Werbebanner am Bauzaun) fertig ist, müssen die Menschen in der Umgebung mit dem Krach leben. Damit reiht sich diese Baustelle zwangsläufig ein in die Reihe der Arbeiten am Karstadt, an der Rathausgarage und an der Stiftstraße gegenüber der Stiftskirche. Daran wird auch Oberbürgermeister Fritz Kuhn nichts ändern können, der am Wochenende bei einer Veranstaltung in Möhringen gesagt hat, „dass es in der Stadt zu viele Baustellen gibt“. (hwe) Foto: Hans Jörg Wangner