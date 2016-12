Nachwuchs im Hause Großkreutz Wie Fans und Vereine zum Baby gratulieren

Von red 15. Dezember 2016 - 10:57 Uhr

Kevin Großkreutz ist Vater geworden.Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Profi Kevin Großkreutz ist am Mittwoch Vater geworden. Im Netz gratulieren sein Verein, der BVB und die Fans zum Nachwuchs – und frotzeln über die Uhrzeit der Geburt.

Stuttgart - Am Mittwochabend sorgte die Nachricht vom Nachwuchs im Hause Großkreutz kurzzeitig für Aufregung. Der VfB-Profi hatte im Netz kundgetan, dass er im ICE auf dem Weg nach Dortmund sitze, weil in Kürze sein Kind zur Welt komme. Dann wurde er allerdings von den Ereignissen überholt – denn die Geburt ging offenbar schneller vonstatten als der Zug fuhr. Töchterchen Leonie kam um 19.06 Uhr zur Welt – laut dem geposteten Zugticket sollte Großkreutz aber erst später in Dortmund ankommen.

Im Netz ist der Nachwuchs im Hause Großkreutz ebenfalls ein Thema. Manche freuen sich mit dem VfB-Spieler und gratulieren ihm zur Geburt seiner Tochter, so auch der VfB Stuttgart und der BVB.

Andere nutzen die Gelegenheit für Frotzeleien. Vor allem die Uhrzeit der Geburt – 19.06 Uhr – lädt dazu ein.

#Großkreutz ist Vater geworden. Uns bleibt nichts erspart. — Lucas#TLoU2🎅🏿 (@luckli_lucas) 14. Dezember 2016

Zwei Minuten früher geboren und das #Großkreutz-Baby hätte gleich #Schalke-Stress mit dem Papa gehabt. ;-) pic.twitter.com/UDe5L2ULs2 — Christian Brausch (@CBrausch1) 14. Dezember 2016

Auch, dass sich Großkreutz im ICE befand, während sein Kind auf die Welt kam, inspirierte einige zu teils mitleidigen Kommentaren.

“ #Großkreutz wurde im #ICE Papa“ berichtet Bild. Und die Mama, ... ach ja hängt im Krankenhaus ab. — Jean-Paul Besser (@JeanPaulBesser) 14. Dezember 2016