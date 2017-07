Nachtverkehr Marbach-Backnang Region setzt nachts auf Busse

Von Thomas Durchdenwald 25. Juli 2017 - 17:28 Uhr

Zwischen Marbach und Backnang gibt es auch künftig keine Nacht-S-Bahn. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

An Wochenenden fahren im gesamten Netz auch nachts S-Bahnen. Im gesamten Netz? Nein, es gibt Ausnahmen. Und sie werden weiter bestehen. Das jedenfalls hat der Verkehrsausschuss des Region am Montag beschlossen.

Stuttgart - Wegen geringer Nachfrage und hohen Kosten wird die S-Bahn zwischen Marbach im Kreis Ludwigsburg und Backnang im Rems-Murr-Kreis auch künftig nicht nachts fahren. Im Nachtverkehr an den Wochenenden sind weiterhin die Busse der Linien N 30 und N 40 im Einsatz. Das hat der regionale Verkehrsausschuss am Montag einstimmig beschlossen. Grüne, FDP und Linke hätten aber eine Nacht-S-Bahn bevorzugt.

Region für Status quo

Schon vor fünf Jahren bei der Einführung der Nacht-S-Bahnen, die an Wochenenden in den Nächten auf Samstag und Sonntag und vor Feiertagen verkehren, wurden die Weichen auf den Tangential­strecken S 60 (Böblingen–Renningen) und S 4 (Marbach–Backnang) anders gestellt. Weil man dort weniger Fahrgäste erwartete, werden nachts Busse eingesetzt. Bei der S 60 fahren sie quasi parallel zur Schienentrasse die Orte an. Bei der S 4 wird das Gebiet durch zwei Ringbuslinien von Marbach (N 40) und Backnang (N 30) aus erschlossen, mit einer Umsteigemöglichkeit in Kirchberg. Diese Linien fahren nicht nur die Orte an der S 4 an, sondern weiten ihre Schleifen bis Aspach und Affalterbach aus.

Da diese Busverkehre in nächster Zeit neu ausgeschrieben werden müssen, mussten sich die Beteiligten der öffentlichen Hand klar werden, wie es weitergeht. Dabei sind der Verband Region Stuttgart, der für die S-Bahn verantwortlich ist, sowie die beiden Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr und die Gemeinden gefragt.

Nacht-S-Bahn deutlich teurer

Die Region empfiehlt, „den Status quo aufrechtzuerhalten und die Busverkehre europaweit für acht Jahre auszuschreiben.“ Da die Nachtbuslinien zumeist weniger als 20 Fahrgäste befördern, hält der Regionalverband einen nächtlichen S-Bahnverkehr für unnötig und unwirtschaftlich. Er würde allein auf der S 4 für den Abschnitt zwischen Marbach und Backnang rund 200 000 Euro pro Jahr kosten. Bei der jetzigen und künftigen Regelung sei dagegen nur mit Kosten von rund 75 000 Euro jährlich zu rechnen.