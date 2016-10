Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von red 10. Oktober 2016 - 04:00 Uhr

Nach zweieinhalb Wochen Party hat das Cannstatter Volksfest am Sonntagabend seine Pforten geschlossen.Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Terror in Sachsen, VfB-Mitgliederversammlung, Raubüberfall in Esslingen, Hurrikan „Matthew“ und die Sexismus-Vorwürfe gegen Donald Trump. Der Wasen findet sein Ende und Tuifly hebt nicht ab – die wichtigsten Wochenend-Meldungen aus Stuttgart und der Welt.

Stuttgart - Grau in grau, kalt, ekelig? Wer sich am Wochenende die Bettdecke über den Kopf gezogen und um sich herum nichts mehr mitbekommen hat von Stuttgart und der Welt, kann sich hier auf den neuesten Stand bringen. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick, was am Wochenende los war.

Die fünf wichtigsten Geschichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

* Der VfB Stuttgart muss mit dem Abstieg ein Minus von 51 Millionen Euro verkraften. Bei der VfB-Mitgliederversammlung ist Wolfgang Dietrich zum Präsidenten gewählt worden. Wir haben die Veranstaltung im Live-Blog begleitet.

* In Esslingen sind zwei Schmuck-Kuriere brutal überfallen worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

* Das Cannstatter Volksfest ist am Samstagabend mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen. Der Veranstalter zeigt sich zufrieden.

* Die kollektiven Krankmeldungen bei Tuifly haben am Wochenende auch Stuttgart betroffen. Am Samstag hatte die Airline alle Starts von Stuttgart abgesagt.

* In Fellbach lockte der Fellbacher Herbst die Massen an. Hier gibt es die besten Bilder.

Die fünf wichtigsten Geschichten aus Deutschland und der Welt

* Terroralarm in Sachsen: Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz wegen eines geplanten Anschlags hat die Polizei am Samstag Spuren von Sprengstoff gefunden. Der Hauptverdächtige, ein 22 Jahre alter Syrer, ist noch immer flüchtig.

* Beim diesjährigen Ironman auf Hawaii haben es drei Deutsche auf das Treppchen geschafft. Ein Debütant überraschte.

* Sexismus-Vorwürfe: Ein über zehn Jahre altes Video von Donald Trump bringt den US-Präsidentschaftskandidaten wieder einmal in die Schlagzeilen. In dem Video äußert er sich mit vulgären Äußerungen über Frauen.

* Bei der WM-Qualifikation hat Deutschland den am stärksten eingeschätzten Gruppengegner Tschechien geschlagen.

* Der Hurrikan „Matthew“ hat vielerorts für unglaubliche Zerstörung gesorgt. Allein auf Haiti sind ihm hunderte Menschen zum Opfer gefallen.