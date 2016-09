Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von jfi 05. September 2016 - 04:00 Uhr

Wolfgang Dietrich will am 9. Oktober zum VfB-Präsidenten gewählt werden. Doch bei vielen Fans regt sich Widerstand.Foto: dpa

Neuigkeiten zur Präsidentenwahl beim VfB Stuttgart, die Meinung junger Muslime zur Debatte über Burka und Kopftuch sowie die Landtagswahlen in Mecklenburg Vorpommern – wir bieten einen Überblick darüber, was am Samstag und Sonntag passiert ist.

Stuttgart - Auch an diesem Wochenende hat das Wetter dazu eingeladen, die Zeit lieber draußen zu verbringen als vor dem Computer. Wer sich vom Tagesgeschehen mehr oder weniger verabschiedet hatte, erhält hier einen Überblick, was am Wochenende in Stuttgart, Baden-Württemberg und der Welt passiert ist.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg.

* Wolfgang Dietrich will am 9. Oktober zum Präsidenten des VfB Stuttgart gewählt werden. In einem Interview nimmt er zu zahlreichen kontroversen Themen Stellung.

* Was halten junge Muslime von der Debatte über Burkas und Kopftücher? Wir haben mit dreien von Ihnen gesprochen. Ihre Antworten im Video.

* In Mannheim ist eine Zehnjährige erstochen worden. Ihre Mutter sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, doch die Ermittlungen könnten sich noch länger hinziehen.

* In Baiersbronn ist eine Fahrschülerin bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen.

* Die Schifffahrt auf dem Bodensee war gestört, weil ein Schiff im Hafen von Lindau gesunken ist. Die Bergungsarbeiten wurden mit einem Autokran erledigt.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Deutschland und der Welt.

* Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erringt die AfD ihr bislang zweibestes Ergebnis bundesweit und überholt sogar die mitregierende CDU.

* Am Rande des G20-Gipfels in China haben Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan über das angespannte Verhältnis ihrer Länder gesprochen. Die Zeichen stehen auf Annäherung.

* Das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ provoziert mit Cartoons zu den Erdbebenofpern in Italien.

* Papst Franziskus hat Mutter Teresa knapp 20 Jahre nach ihrem Tod heilig gesprochen. Es ist eine der schnellsten Heiligsprechungen in der Geschichte der katholischen Kirche.

* Wie wird in diesem Jahr die Stimmung auf dem Oktoberfest? Die Terrorangst dürfte für zurückgehende Besucherzahlen sorgen.