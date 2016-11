Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von jfi 07. November 2016 - 04:16 Uhr

Die lange Einkaufsnacht zog zahlreiche Stuttgarter an.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der VfB Stuttgart siegt im Heimpspiel gegen Bielefeld, Kurden-Proteste gegen Erdogan eskalieren und zwei Fußgängerinnen werden auf der Hauptstätter Straße angefahren: wir geben einen Überblick über die Geschichten, die Sie am Wochenende verpasst haben.

Stuttgart - Lange ausschlafen, entspannt frühstücken und das miese Wetter gekonnt ignorieren: was gibt es Schöneres, als das Wochenende auf diese Art zu verbringen? Klar, dass das Smartphone dann auch mal unangetastet bleibt.

Mehr zum Thema

Sollten auch Sie sich an diesem Wochenende weitgehend aus dem Nachrichtenstrom zurückgezogen haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick, was Sie am Samstag und Sonntag verpasst haben.

Das sind die fünf wichtigsten Nachrichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 gewonnen. Lesen Sie hier alles zum VfB-Sieg.

Auf der Hauptstätter Straße sind in der Nacht auf Sonntag zwei Fußgängerinnen angefahren worden. Der Fahrer des Unfallautos flüchtete anschließend.

An Stuttgarter Gymnasien fällt der Matheunterricht immer wieder wochenweise aus. Doch gute Lehrer kann man sich nicht backen.

Bei der langen Einkaufsnacht in Stuttgart konnten die Kunden bis Mitternacht shoppen. Leuchtkegel und eine Lichtshow brachten die Innenstadt zum Leuchten.

Die Proteste von Kurden in Stuttgart gegen die Politik des türkischen Machthabers Erdogan sind am Samstag eskaliert. Die Polizei musste Schlagstöcke einsetzen.

Das sind die fünf wichtigsten Nachrichten aus Deutschland und der Welt

Wer wird der nächste Bundespräsident? Diese Namen werden derzeit gehandelt.

Der Feldzug gegen den Islamischen Staat befindet sich in seiner entscheidenden Phase. Am Sonntag begann die Offensive auf die IS-Hochburg Al-Rakka.

Die Ermittlungen im VW-Abgasskandal werden auf Aufsichtsratchef Hans Dieter Pötsch ausgeweitet.

In Spanien wird ein als Teufel verkleideter Mörder auf einer Halloween-Party festgenommen.

Ein Leichenfund hat die Polizei in South Carolina möglicherweise auf die Spur eines Serienmörders geführt.